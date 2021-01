Estland und Lettland erinnern an 100 Jahre internationale Anerkennung

Online-Gedenkfeier in Riga

Estland und Lettland haben am Dienstag an den 100. Jahrestag ihrer internationalen Anerkennung durch alliierte Mächte erinnert. Großbritannien, Frankreich, Belgien, Italien und Japan erkannten am 26. Jänner 1921 de jure die beiden baltischen Staaten an, die drei Jahre zuvor ihre Unabhängigkeit proklamiert hatten. Vor den Amtssitzen der Staatspräsidenten in den Hauptstädten Tallinn und Riga wurden daher die Flaggen der fünf Staaten gehisst.

In Lettland fand zudem eine Online-Gedenkfeier statt. "Die de jure Anerkennung Lettlands durch die internationale Gemeinschaft war vor hundert Jahren der letzte Schritt zur Bildung und Gründung des lettischen Staates", sagte Präsident Egils Levits. Die Staats- und Regierungschef der fünf Länder gratulierten mit Videobotschaften.

Estland und Lettland hatten sich zum Ende des Ersten Weltkrieg 1918 vom Russischen Reich losgesagt. Die eigentliche Unabhängigkeit wurde aber erst in sogenannten Freiheitskämpfen erlangt und 1920 jeweils in Friedensverträgen festgeschrieben. Darin erkannte Sowjetrussland die Souveränität der beiden Länder im Nordosten Europas an.

Doch die neue Freiheit währte nur kurz: Estland und Lettland wurden - wie auch Litauen - im Zweiten Weltkrieg abwechselnd von der Sowjetunion und Nazi-Deutschland besetzt. Nach Kriegsende wurden die drei kleinen Ostseestaaten gegen ihren Willen jahrzehntelang zu Sowjetrepubliken. Erst 1991 erhielt sie ihre Unabhängigkeit zurück, seit 2004 gehören sie EU und NATO an.