Estlands Regierungspartei unter Korruptionsverdacht

Staatlicher Hilfskredits in Corona-Krise ging an Immobilienprojekt - Vier Festnahmen - Regierungschef Ratas offenbar nicht im Bilde

Korruptionsverdacht gegen die Zentrumspartei von Estlands Ministerpräsident Jüri Ratas: Wegen eines staatlichen Hilfskredits in der Corona-Krise an ein Immobilienprojekt ermitteln die Justizbehörden des baltischen EU-Landes gegen die linksgerichtete Kraft und fünf weitere Personen. Dies teilte Generalstaatsanwalt Taavi Pern am Dienstag in Tallinn mit.

Die Sicherheitspolizei hatte zuvor die Räumlichkeiten der staatlichen Finanzierungsagentur Kredex durchsucht. Vier Personen seien vorläufig festgenommen worden.

Hintergrund der Ermittlungen ist ein Darlehen in Höhe von knapp 40 Millionen Euro, das Kredex im Sommer 2020 für die Entwicklung eines großangelegten Immobilienprojekts in Tallinn gewährt hat. Der damals bereits viel diskutierten Entscheidung sollen unerlaubte Absprachen vorausgegangen sein. Auch soll im Zusammenhang mit dem Darlehen eine Großspende an die Zentrumspartei im Vorfeld der Kommunalwahlen im Herbst vereinbart worden sein, sagte Pern nach einem Rundfunkbericht.

Unter den Verdächtigen sind demnach Zentrumspartei-Generalsekretär Mihhail Korb, eine Beraterin von Finanzminister Martin Helme (EKRE) und ein Immobilienentwickler, der wiederholt Parteispenden getätigt hat. Die Zentrumspartei wird als juristische Person verdächtigt. Nach Angaben von Pern deute bisher nichts darauf hin, dass Partei- und Regierungschef Ratas Kenntnis von den Vorgängen hatte.

Ratas regiert in Estland mit seiner linksgerichteten Zentrumspartei in einem Dreierbündnis mit der rechtspopulistischen Estnischen Konservativen Volkspartei (EKRE) und der konservativen Partei Isamaa. Beide Koalitionspartner forderten eine Aufklärung der Vorwürfe.

