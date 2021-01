Estnische Staatschefin beauftragt Kallas mit Regierungsbildung

43-jährige Juristin Kallas könnte erste Ministerpräsidentin des baltischen Staates werden

Nach dem Rücktritt des Regierungschefs Jüri Ratas hat die estnische Staatspräsidentin Kersti Kaljulaid am Donnerstag die Oppositionsführerin Kaja Kallas als Ministerpräsidenten des baltischen EU- und NATO-Landes nominiert. Die 43-jährige Juristin und Tochter des früheren EU-Kommissars Siim Kallas führt die wirtschaftsliberale Reformpartei; sie könnte nun erste Ministerpräsidentin Estlands werden.

Kallas hat nach Angaben der Präsidialkanzlei in Tallinn nun 14 Tage Zeit, eine tragfähige Koalition zu formen und eine Mehrheit dafür im Parlament zu bekommen. Ratas war nach Korruptionsvorwürfen gegen seine linksgerichtete Zentrumspartei am Mittwoch zurückgetreten.

Kallas kündigte Gespräche mit der Zentrumspartei über die Bildung einer Großen Koalition an. "Die politische Situation ist, wie sie ist", sagte sie zu den Ermittlungen gegen Ratas' Partei. Estland brauche angesichts der Corona-Pandemie eine "funktionierende Regierung". Die Reformpartei und die Zentrumspartei sind die beiden führenden politischen Kräfte seit der wiedererlangten Unabhängigkeit des Baltenstaats von der Sowjetunion 1991.

In Estland deutet sich damit ein Machtwechsel an, der auch das Ausscheiden der rechtspopulistischen Partei EKRE aus der Regierung bringen dürfte. Die regelmäßig für Skandale sorgende Protestpartei war nach der Parlamentswahl im Frühjahr 2019 überraschend von Ratas zusammen mit der konservativen Partei Isamaa an den Kabinettstisch eingeladen worden. Ein Angebot zu einer Koalition mit der siegreichen Reformpartei hatte die Zentrumspartei zuvor abgelehnt.