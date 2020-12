Estnischer Uber-Konkurrent Bolt sammelte 150 Mio. Euro ein

Unternehmen will mit Geld expandieren und SOS-Knöpfe für Fahrer einbauen

Das estnische Mobilitäts-Start-up Bolt hat bei Investoren 150 Mio. Euro eingesammelt. Das frische Geld werde in die Expansion gesteckt sowie in Sicherheitsmaßnahmen wie einen SOS-Knopf für Fahrer, erklärte der 26-jährige Firmenchef Markus Villig gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Ziel sei es, in 200 Städten in 40 Ländern Europas und Afrikas präsent zu sein.

Das früher unter dem Namen Taxify agierende und inzwischen milliardenschwere Unternehmen konkurriert unter anderem mit Uber bei Fahrdiensten, hat aber auch E-Scooter im Angebot und ist kürzlich ins Essenliefergeschäft eingestiegen. Erst im November hatte das Berliner E-Scooter-Start-up Tier Mobility 250 Mio. Dollar (205,9 Mio. Euro) bei Kapitalgebern eingesammelt und sich den namhaften Technologieinvestor Softbank an Bord geholt. Die gesamte Branche profitiert von der Coronakrise und dem Trend zum Individualverkehr und weg von öffentlichen Verkehrsmitteln.