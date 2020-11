EU-Abgeordnete: Deutschland soll Steuertransparenz zum Thema machen

Regner fordern in Brief an Altmaier Fortschritte bei länderspezifischen Konzernberichten

Die Sozialdemokraten im EU-Parlament drängen auf Steuertransparenz von Konzernen. Sie fordern in einem Brief an die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, die öffentliche Konzernsteuererklärungen durch länderweise Berichte noch im November auf die Tagesordnung eines Ministertreffens zu setzen, wie die sozialdemokratische EU-Abgeordnete Evelyn Regner mitteilte.

Regner ist Verhandlungsführerin der Sozialdemokraten im EU-Parlament zum sogenannten Public-Country-By-Country-Reporting. Die Country-by-Country-Reportings für Konzerne mit mehr als 750 Mio. Euro Umsatz im Jahr gibt es bereits. Sie sollen verhindern, dass Großkonzerne steuerschonend oder -vermeidend Gewinne vom einen ins andere EU-Land verschieben. Bisher sind die Berichte aber nicht öffentlich, sie werden lediglich unter Steuerbehörden ausgetauscht.

In einem Brief an den deutschen Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) begrüßen Regner und ihr spanischer Fraktionskollege Iban Garcia del Blanco, dass Österreich seit einem EU-Wettbewerbsfähigkeitsrat am 28. November 2019 seine Position zu den länderspezifischen Berichten geändert habe und den vorliegenden Entwurf mittrage. Dies stelle eine Gelegenheit für eine allgemeine Ausrichtung zu dem Dossier dar, auf die das Europaparlament seit 2017 warte, erklärten die beiden Abgeordneten. Sie wundern sich, warum der EU-Ministerrat in dieser Frage noch nicht weitergekommen sei.

"Eine bindende Verpflichtung für sehr große multinationale Unternehmen - mit einem jährlichen Umsatz über 750 Millionen Euro - offenzulegen, wo sie Profite machen und wie viel sie für jedes Land, in dem sie tätig sind, an Steuern zahlen, wird den komplexen Unternehmensstrukturen und Steuersystemen Grenzen setzen und der EU als Ganzes nützen", schreiben die Abgeordneten.

Es gehe um "das Herzstück für Steuergerechtigkeit in Europa", betonte Regner. Transparenz sei der Schlüssel zur Bekämpfung von Steuervermeidung und Gewinnverlagerung. "Jetzt, da sich endlich etwas im Rat bewegt, müssen wir diese Chance für mehr Steuergerechtigkeit endlich nützen. Andernfalls wird Herr Minister Altmaier den europäischen Bürgerinnen und Bürgern erklären müssen, warum sie brav ihre Steuern zahlen sollen, während Digitalriesen wie Facebook, Google und Amazon mit fast null Steuern davonstehlen - und das obwohl gerade wirklich alle ihren fairen Beitrag zur Erholung von der COVID-19 Pandemie leisten müssen."