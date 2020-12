EU-Abgeordnete fordern Stopp deutscher U-Boot-Lieferungen an Türkei

Brief an Merkel vor EU-Gipfel

Wegen der Spannungen im östlichen Mittelmeer haben mehr als 50 deutsche und griechische Europa-Abgeordnete vor dem EU-Gipfel den sofortigen Stopp deutscher U-Boot-Lieferungen an die Türkei gefordert. In einem auf Twitter veröffentlichten Brief an die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heißt es, man sei über die Drohungen der Türkei sehr besorgt.

Griechenland und Zypern werfen der Türkei vor, im östlichen Mittelmeer illegal Erdgasvorkommen zu erkunden. Die türkische Regierung weist die Vorwürfe zurück. Sie vertritt den Standpunkt, dass die Suche rechtmäßig ist. Beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag soll auch über mögliche weitere Sanktionen gegen die Türkei gesprochen werden.