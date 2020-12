EU-Anti-Terror-Koordinator für Verschlüsselungs-Eingriff per Gericht

De Kerchove warnt vor neuem IS-"Kalifat"

Der Anti-Terrorismus-Koordinator der EU, Gilles de Kerchove, hat sich für eine Aufhebung der Verschlüsselung von WhatsApp und anderen Messenger-Diensten per Gerichtsentscheid ausgesprochen. Es sei "verrückt, dass Strafvollzugsbehörden Zugang zu SMS-Botschaften erhalten, nicht aber zu solchen bei WhatsApp, auch wenn es sich um den gleichen Inhalt handelt", sagte der EU-Beamte in einem Interview mit dem "Kurier" (Dienstag-Ausgabe).

Mit richterlicher Genehmigung müssten die IT-Unternehmen die angefragten Informationen entschlüsseln und freigeben, sagte de Kerchove. Dies habe nichts mit "Big Brother" zu tun. "Wir können es nicht erlauben, dass unsere Behörden völlig blind werden." Dass die EU-Kommission ein Verschlüsselungsverbot vorschlage, glaubt der EU-Koordinator nicht.

De Kerchove warnte davor, den "Islamischen Staat" (IS) zu unterschätzen. "Das Kalifat wurde zerstört. Aber die Organisation IS als solche ist weit davon entfernt, tot zu sein." Sie beziehe Geld aus früheren Investitionen und habe im Irak und in Syrien noch immer bis zu 10.000 Kämpfer. "Wenn wir nicht wachsam sind, kann sich die Gruppe wieder als eine Art 'Mini-Kalifat' neu erfinden, etwa in der Sahelzone oder in Mosambik."