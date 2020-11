EU arbeitet an Strategischem Kompass für Sicherheit und Verteidigung

Grundlage dafür ist erste EU-Bedrohungsanalyse - Tanner: Brauchen "gemeinsames Bild des gesamten Bedrohungsspektrums"

Die EU-Länder werden ab sofort an der Erstellung eines sogenannten Strategischen Kompasses für Sicherheit und Verteidigung arbeiten. Dies geschieht auf Grundlage der eben abgeschlossenen ersten EU-Bedrohungsanalyse, wie der deutsche EU-Ratsvorsitz am Freitag nach einem virtuellen EU-Verteidigungsrat bekannt gab.

Die Analyse wurde in Zusammenarbeit mit den Nachrichtendiensten der EU-Mitglieder erstellt und behandle Bedrohungen und Herausforderungen für die Europäische Union in den kommenden fünf bis zehn Jahren, darunter Künstliche Intelligenz (KI), hybride Bedrohungen und "neue, disruptive Technologien", hieß es in einer Aussendung. Das Dokument ist mit dem zweiten Geheimhaltungsgrad "EU Secret" eingestuft. Dies bedeutet, dass die unbefugte Weitergabe der Informationen den wesentlichen Interessen der EU oder eines oder mehrerer Mitgliedsländer schweren Schaden zufügen könnte.

"Aus militärischer Sicht brauchen wir dieses gemeinsame Bild des gesamten Bedrohungsspektrums. Wir müssen erkennen, was die Bedrohungsfelder sind und Antwort darauf geben können, wie wir mit diesen Bedrohungen umgehen wollen. Das muss auf realistische Art und Weise geschehen und, wo nötig, auch militärische Antworten beinhalten", sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) dazu, die bei der heutigen Videokonferenz auf Botschafterebene vertreten wurde.

Der Strategische Kompass ist eine deutsche Initiative und ein Schlüsselprojekt der Trio-Ratspräsidentschaft mit Portugal und Slowenien, das unter französischem EU-Ratsvorsitz 2022 finalisiert werden soll. Tanner erwartete sich, dass "der 'Strategische Kompass' mittel- und langfristige Leitlinien für die europäische und nationale Entwicklung von Fähigkeiten zur Unterstützung des Anspruchsniveaus der EU und des Schutzes der europäischen Bürger bieten wird". Österreich werde die "verschiedenen Arbeitsstränge, die sich aus diesem vorliegenden Kerndokument entwickeln, weiterhin unterstützen", sicherte die Verteidigungsministerin zu.

Auch die Strategische Überprüfung der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (PESCO) zur Vertiefung der Verteidigungszusammenarbeit innerhalb der EU wurde am Freitag abgeschlossen. Damit beginnt die zweite Phase der Zusammenarbeit ab 2021. PESCO-Projekte sollen laut den Ratsinformationen künftig noch stärker auf die operative Handlungsfähigkeit für Einsätze ausgerichtet werden.

Die Verteidigungsministerin hielt dazu fest, dass "Europa auf dem richtigen Weg sei, aber noch viel Arbeit geleistet werden müsse - insbesondere im Hinblick auf das operative Engagement und im Bereich des europäischen Kooperationsansatzes". Sie unterstütze "nachdrücklich die Idee einer regelmäßigeren und intensiveren Einbeziehung der politischen Ebene", hieß es.