EU, AU und UNO verurteilten Rebellenangriffe in Zentralafrika

Große Besorgnis ausgedrückt

Die EU, die Afrikanische Union (AU) und die UNO haben die Angriffe von Rebellen in der Zentralafrikanischen Republik scharf verurteilt. Die Gewalt bestimmter bewaffneter Gruppen habe zum Ziel, den Wahlprozess zu untergraben und das Land zu destabilisieren, hieß es in einer am Dienstag von der EU verbreiteten Erklärung. Man sei sehr besorgt über die eskalierende Gewalt und die Angriffe, die auch darauf abzielten, die Kontrolle über die Hauptstadt Bangui zu übernehmen.

Nach der Präsidentenwahl am 27. Dezember hatte das örtliche Verfassungsgericht am Montag den seit 2016 amtierenden Faustin-Archange Touadera als Staatschef bestätigt. Die Mitteilung von EU, AU und UNO rief alle Akteure dazu auf, die Entscheidung des Gerichts zu respektieren und ihr Engagement für die Festigung der Demokratie zu bekräftigen.

Kurz vor der Abstimmung im Dezember hatte eine neue Rebellenallianz Sicherheitskräfte und UNO-Soldaten angegriffen. Die Allianz wird nach Angaben der UNO-Mission im Land von Ex-Präsident Francois Bozize unterstützt, dessen Kandidatur zuvor vom Verfassungsgericht zurückgewiesen wurde. Mehr als 60.000 Menschen sind bisher nach Angaben des UNHCR in Nachbarländer geflohen, Tausende flohen innerhalb des Landes.

Die ehemalige französische Kolonie mit ihren rund 4,7 Millionen Einwohnern verfügt über reiche Mineralienvorkommen. Das Land ist aber trotzdem verarmt und seit Jahren von Konflikten und Umstürzen gebeutelt.