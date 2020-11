EU auch unter Biden "im Spannungsverhältnis USA-China"

Politologen: "Europäische Souveränität muss gestärkt werden" - EU sollte sich aktiv einbringen

Die Europäische Union wird sich auch unter dem gewählten demokratischen US-Präsidenten Joe Biden in einem Spannungsverhältnis zwischen den USA und China zurechtfinden müssen. Dies betonten am Montag Experten des Berliner Jacques Delors Centre in einer Online-Diskussion.

"Die europäische Souveränität muss gestärkt werden", forderte die Politologin Anna Stahl. Europa sollte proaktiv sein und sich jetzt schon am Agenda-Setting mit der nächsten US-Regierung beteiligen und aktiv politische Ziele formulieren.

Der Politikwissenschafter Nils Redeker mahnte die Europäer zu "wirtschaftlichen Realismus". Die EU wolle Handelskonflikte mit den USA abbauen und strebe auch ein neues Handelsabkommen an, die Effekte davon wären aber begrenzt. "Man sollte sich davon keinen makroökonomischen Schub erwarten, auch nicht von einem Handelsabkommen", sagte Redeker. "Der große Wurf ist nicht zu erwarten."

Es gebe aber auch klare gemeinsame Interessen zwischen der EU und Biden, etwa die Integration von Klima- und Handelspolitik. Hier sei Biden durch den von Republikanern dominierten Senat begrenzt, dennoch könnten die Europäer die Kooperation suchen. Als "Büchse der Pandora" bezeichnete Redeker die Reform der Welthandelsorganisation WTO, für die es von Biden Signale gebe. Hier wären aber "dicke Bretter zu bohren". Daher sollten die Europäer zuerst Vertrauen und Handlungsfähigkeit mit den US-Partnern schaffen.

In Hinblick auf China sollten die Europäer keine großen Veränderungen von Bidens Administration gegenüber dem scheidenden Amtsinhaber Donald Trump erwarten, sagte Stahl. Die US-Chinapolitik sei bereits im Wahlkampf zu einem wichtigen innenpolitischen Thema in den USA geworden, und Biden sei auch wesentlich kritischer gegenüber China geworden.

Sowohl Demokraten als auch Republikaner würden in Peking eine größere Rivalität sehen und China nicht als Marktwirtschaft und Demokratie betrachten, sagte Stahl. Biden werde vielleicht weniger aggressiv als Trump auftreten, könnte aber dennoch Allianzen gründen, um China einzudämmen. "Wir in Europa müssen uns auf eine große Konkurrenz einstellen", so die Expertin.

Vor allem der Technologiesektor sei zu einer "Art Schlachtfeld zwischen den USA und China geworden", sagte Stahl. Hier gehe es um Einflusssphären und darum, wer in Zukunft die technischen Standards setze. Wenn Biden diesbezüglich Allianzen schmieden wolle, könne dies Druck auf die EU bedeuten, chinesischen Technologieunternehmen den Marktzugang zu verwehren, wie in Diskussionen über einen Ausschluss des chinesischen Anbieters Huawei beim Ausbau des 5G-Netzes bereits angeklungen sei. Stahl sieht außerdem eine geopolitische Konkurrenz zwischen China und den USA in unmittelbarer Nachbarschaft Pekings.

Für Europa heiße dies, dass die USA den Sicherheitsfokus weg von der EU auf Asien verlagern würden. Von Biden gebe es den Vorschlag, einen globalen Gipfel der Demokratien einzuberufen. "Die wichtigste Folge davon ist, dass wir uns weiter im Spannungsverhältnis USA-China befinden und damit umgehen müssen." Europa müsse zunächst seine eigene Position stärken. So habe die EU bereits in einem Strategiepapier China auch als wirtschaftlichen Konkurrenten und systemischen Rivalen eingestuft. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell habe einen transatlantischen Dialog vorgeschlagen.

"Wir müssen in Europa eine einheitliche China-Position haben", forderte Stahl. Die USA wollten, dass Europa mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit und für seine Nachbarschaft übernehme, von daher bleibe Trumps "Amerika first"-Strategie auch unter Biden relevant. Eine größere europäische Souveränität müsse aber nicht in Widerspruch mit der transatlantischen Partnerschaft stehen. Biden nehme die EU im Gegensatz zu Trump als internationaler Akteur wahr.

Die Experten sprachen sich auch für die Schaffung neuer Formate aus, die den jüngsten Änderungen in einer noch komplexeren Welt Rechnung tragen. Europa betone stets die multilaterale Zusammenarbeit. Dies werde in den USA allerdings nicht so stark wahrgenommen, denn die Vereinigten Staaten betrachteten sich weiterhin als Großmacht, sagte Stahl.