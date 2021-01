EU-Außenbeauftragter kritisiert US-Entscheidung zu Houthi-Rebellen

Borrell warnt vor negativen Folgen für humanitäre Lage im Jemen

Die EU hat die US-Ankündigung, die jemenitischen Houthi-Rebellen als Terrororganisation einzustufen, verurteilt und vor negativen Folgen für die humanitäre Lage in dem Bürgerkriegsland gewarnt. Die UN-geführten Bemühungen für eine umfassende Lösung für den Jemen-Konflikt könnten durch die Entscheidung noch schwieriger werden, sagte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Dienstag in Brüssel.

Der nötige diplomatische Dialog mit den Houthi-Rebellen sowie die Arbeit der internationalen Gemeinschaft in politischen, humanitären und entwicklungsorientierten Angelegenheiten würden komplizierter.

US-Außenminister Mike Pompeo hatte zuletzt mitgeteilt, die Houthi-Rebellen als Terrororganisation einstufen zu wollen. Im Jemen herrscht seit 2014 Bürgerkrieg. Die Houthis kontrollieren große Teile des Landes, darunter die Hauptstadt Sanaa. Sie kämpfen gegen die Truppen der international anerkannten Regierung, die unter anderem vom Nachbarland Saudi-Arabien militärisch unterstützt wird. Verbündet sind die Houthis mit dem Iran, einem Erzfeind Riads.

Das Land auf der Arabischen Halbinsel ist eines der ärmsten der Welt. Der Bürgerkrieg hat das Leid der Menschen deutlich vergrößert. 24 Millionen Menschen - rund 80 Prozent der Bevölkerung - sind nach UN-Angaben auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Houthi-Rebellen bezeichnen sich offiziell als "Ansar Allah" ("Unterstützer Gottes").

Der Borrell-Sprecher betonte nun, dass die EU insbesondere über die Auswirkungen auf die humanitäre Situation besorgt sei. Die US-Entscheidung werde sich wahrscheinlich störend auf die Hilfslieferungen der internationalen Gemeinschaft auswirken und die wirtschaftliche Krise verschärfen. Die EU bleibe überzeugt, dass nur eine "inklusive politische Lösung" den Konflikt im Jemen beenden könne.