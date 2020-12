EU-Außenminister beraten US-Beziehungen und strategische Autonomie

Türkei könnte für Diskussionsstoff sorgen

Die EU-Außenminister werden am Montag in Brüssel zu Beratungen über die Beziehungen zu den USA und über die strategische Autonomie der Europäischen Union zusammentreffen. Für Diskussionsstoff dürfte dabei auch die Türkei sorgen, der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell will über die aktuelle Situation mit Ankara informieren. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wird an dem virtuellen Treffen diesmal teilnehmen.

Die Beziehungen zwischen den USA und der EU waren in der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump angespannt. Dazu hatten unter anderem neue US-Zölle und amerikanische Alleingänge in der Umwelt- und Sicherheitspolitik beigetragen. Die EU hofft nun durch die Wahl des Demokraten Joe Biden zum US-Präsidenten auf ein besseres Verhältnis zu ihrem transatlantischen Partner.

Erst am Mittwoch stellte Borrell seine Vorschläge zur künftigen Zusammenarbeit mit den USA vor. Schwerpunkte liegen dabei auf einer engen Abstimmung im Kampf gegen das Coronavirus, beim Umweltschutz, bei Handelsthemen und bei der Förderung von Demokratie und Menschenrechten.

Auch in Sachen strategische Autonomie werden sich die EU-Außenminister beraten. Dabei handelt es sich um ein breites Spektrum, das unter anderem Desinformation sowie Kapazitäten bei Sicherheit und Verteidigung umfasst. Die EU will unter anderem aus der Präsidentschaft Trumps gelernt haben und unabhängiger werden.

Mit Blick auf den EU-Gipfel Ende kommender Woche könnte auch die Türkei ins Zentrum der Gespräche der EU-Außenminister rücken. Erst am Freitag kündigte EU-Ratschef Charles Michel an, die EU sei bereit zur Prüfung von Sanktionen gegen Ankara.

Zwischen der EU und der Türkei gibt es zahlreiche Streitpunkte. Ein Konflikt sind etwa die Gasbohrungen im östlichen Mittelmeer, die von der EU als illegal bezeichnet werden.

Ebenfalls auf der Agenda der EU-Außenminister am Montag stehen die Lage in Georgien, Venezuela und Hongkong sowie das Thema Menschenrechte.