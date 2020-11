EU-Außenminister beraten virtuell zu aktuellen Krisen wie in Belarus

Österreich durch Außenminister Schallenberg vertreten - Tanner bei Video-Verteidigungsrat am Freitag

Die virtuellen Beratungen der EU-Außenminister am Donnerstag drehen sich um aktuelle Krisen wie die jüngsten Terroranschläge in Europa, den Konflikt um die Region Berg-Karabach, Äthiopien und die Situation im östlichen Mittelmeer sowie die anhaltende Krise in Weißrussland. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wird Österreich dabei vertreten.

Die EU hat jüngst die Sanktionen gegen die autoritäre Führung in Belarus erweitert, auch Präsident Alexander Lukaschenko ist nun davon betroffen. Schweden setzt sich für eine Ausweitung der Sanktionsliste ein, die drei baltischen Staaten Lettland, Litauen und Estland wollen unabhängig von den EU-Sanktionen zusätzliche Maßnahmen einführen.

Die EU dürfe gegenüber Belarus nicht nur "in der Sprache der Sanktionen" sprechen, ist hingegen das Außenministerium überzeugt. Gefordert wurde am Dienstag erneut Unterstützung für Menschen und Zivilgesellschaft in Weißrussland. Dies hätten Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Außenminister Schallenberg in ihren Gesprächen mit der Oppositionsführerin Svetlana Tikhanovskaya in den letzten Wochen unterstrichen, erinnerte das Außenministerium.

Am Donnerstag soll neben dem Beitrag, den die EU zur Stärkung des Multilateralismus leisten kann, und einem Gedankenaustausch mit dem palästinensischen Außenminister Riyad Al-Maliki auch das Ergebnis der Wahlen in den USA angesprochen werden. Eine eingehende Diskussion zu den transatlantischen Beziehungen stehe jedoch erst beim Außenminister-Treffen im Dezember auf dem Programm, hieß es.

Die EU-Verteidigungsminister, darunter Klaudia Tanner (ÖVP), halten am Freitag eine Videokonferenz zum sogenannten Strategischen Kompass - den Prozess zur Verbesserung der strategischen Ausrichtung der EU in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung - sowie zur Überprüfung der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (PESCO) zur Vertiefung der Verteidigungszusammenarbeit innerhalb der EU.

Österreich sei für einen "breiten Ansatz", der zivile und militärische Aspekte gleichrangig behandelt, verlautete im Vorfeld aus dem Verteidigungsministerium hinsichtlich des Strategischen Kompasses. Um österreichische Interessen zu waren, wolle man aktiv an der Ausarbeitung teilnehmen, hieß es. Die Verteidigungsminister werden am Freitag laut Ratsinformationen zudem von dem EU-Außenbeauftragte Josep Borrell über aktuelle Angelegenheiten unterrichtet, darunter die Lage in Mali und die Mittelmeeroperation IRINI.