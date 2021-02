EU-Außenminister wollen Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringen

US-Außenminister Blinken per Video zu Iran zugeschaltet - Europaminister bereiten EU-Gipfel vor: Grenzschließungen Thema

Die EU-Außenminister wollen am Montag in Brüssel angesichts der jüngsten Entwicklungen im Fall Nawalny neue Russland Sanktionen auf den Weg bringen. Derzeit sei kein Widerstand einzelner Staaten gegen weitere Strafmaßnahmen ersichtlich, berichteten Diplomaten diese Woche in Brüssel. Weniger Einigkeit zeigten die EU-Staaten zuletzt bei den aufgrund der Coronavirus-Pandemie eingeführten Grenzkontrollen - darüber wollen die Europaminister am Dienstag beraten.

Neue Sanktionen gegen Russland stehen schon länger im Raum. Alexander Schallenberg (ÖVP) und seine EU-Amtskollegen dürften nun allerdings den Auswärtigen Dienst auffordern, eine Liste mit Personen und Organisationen vorzulegen, die mit Einreiseverboten und Vermögenssperren belegt werden können. Im Idealfall könnten die Sanktionen dann in den nächsten Wochen in Kraft treten, hieß es.

Wegen des Anschlags auf den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny hatte die EU bereits im vergangenen Jahr Einreise-und Vermögenssperren gegen mutmaßliche Verantwortliche aus dem Umfeld von Präsident Wladimir Putin verhängt. In Brüssel wird davon ausgegangen, dass staatliche Stellen in Russland hinter dem Attentat stehen.

Die neuen EU-Sanktionen könnten zum Beispiel Verantwortliche aus dem russischen Justizapparat treffen. Dass Oligarchen und andere vermögende Unterstützer von Putin ins Visier genommen werden, gilt hingegen als unwahrscheinlich, weil manche EU-Staaten fürchten, dass Strafmaßnahmen gegen sie einer Überprüfung durch den Europäischen Gerichtshof nicht standhalten könnten.

Die Beziehungen mit Moskau seien in "keiner guten Verfassung", erklärte ein Diplomat auch in Hinblick auf den Besuch des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Moskau. Russland bewege sich immer weiter von den Werten der Europäischen Union weg, hieß es aus Ratskreisen.

Zu dem physischen Treffen in Brüssel wird sich auch der neue US-Chefdiplomat Antony Blinken per Video zuschalten. Dabei wolle sich Blinken auch über die jüngsten Entwicklungen im Atomstreit mit dem Iran äußern, erklärte ein Diplomat. Es ist das erste Mal, dass sich die EU-Außenminister gemeinsam mit ihrem neuen Kollegen aus Übersee unterhalten. Österreich wolle hier besonders die Zusammenarbeit mit den USA bezüglich des Westbalkans herausstreichen, hieß es aus Ratskreisen.

Über die Coronavirus-Pandemie werden unterdessen die Europaminister, darunter Ressortchefin Karoline Edtstadler (ÖVP), am Dienstag in Vorbereitung auf den Gipfel der EU-Staats-und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag beraten. Derzeit sorgt die deutsche Grenzschließung zu Tirol für hitzige Debatten. Wegen der Ausbreitung neuer Virusvarianten gilt unter anderem für weite Teile des Bundeslandes seit Sonntag ein Beförderungsverbot in Deutschland. Im Prinzip dürfen von dort nur noch Deutsche und Ausländer mit Wohnsitz in Deutschland einreisen. Unter anderem für Berufspendler, die in systemrelevanten Branchen arbeiten, gibt es Ausnahmen.

Schallenberg hatte das Vorgehen Deutschlands mehrfach scharf kritisiert. Nach einem Gespräch mit seinen Amtskollegen aus Deutschland, Tschechien und der Slowakei am Donnerstag schrieb er auf Twitter: "Überbordende Maßnahmen sind Gift für die ohnehin schon angeschlagene Wirtschaft." Im Kampf gegen Corona müsse der Schutz der Gesundheit Hand in Hand gehen mit dem Schutz der Wirtschaft, forderte der Außenminister.

Auch die EU-Kommission protestierte gegen die Maßnahmen. Innerhalb der EU sei es von "grundlegender Bedeutung, dass alle getroffenen Maßnahmen im Einklang mit den Grundsätzen der Nichtdiskriminierung und der Verhältnismäßigkeit stehen", hieß es in einem Schreiben an alle Mitgliedstaaten. "Insbesondere sollten Grenzschließungen oder pauschale Reiseverbote vermieden werden."