EU beschloss weitere Finanzierung von Kernfusionsreaktor Iter

ITER: Chancen für heimische Firmen Der geplante internationale Kernfusionsreaktor ITER wird später in Betrieb gehen als erwartet und deutlich teurer werden. Dennoch ist das Milliarden-Projekt - nomen est omen - auf dem Weg: Am Bauplatz in unmittelbarer Nachbarschaft zum französischen Kernforschungszentrum Cadarache in Südfrankreich ist alles vorbereitet, der erste große Pulk an Ausschreibungen wird für 2010 erwartet.