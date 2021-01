EU-Bosnien-Truppe weiter unter österreichischem Kommando

Salzburger Platzer übernimmt die Führung vom Burgenländer Trischak

Österreich stellt weiter den Kommandanten der EU-Stabilisierungstruppe in Bosnien-Herzegowina, die zur Hälfte aus Bundesheer-Soldaten besteht. Wie das Verteidigungsministerium am Freitag mitteilte, übernahm Generalmajor Alexander Platzer am gestrigen Donnerstag die Führung von Reinhard Trischak. Der Salzburger führt wie sein burgenländischer Vorgänger für ein Jahr das EUFOR-Kommando, als neunter Österreicher in Folge. Die Truppe besteht aus 600 Soldaten aus 19 Ländern.

Das die Bosnien-Truppe bereits seit 2009 unter österreichischer Führung steht, wertete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in der Aussendung als Zeichen, "dass Österreichs Engagement und Erfahrung in der Europäischen Union hoch anerkannt sind".

Platzer war zuletzt in der Generalstabsdirektion im Verteidigungsministerium tätig. Er absolvierte Ausbildungen bei der Deutschen Bundeswehr und am deutsch-amerikanischen George Marshall Center. Zudem war er im Jahr 1999 Kommandant der österreichischen Blauhelme auf Zypern. In Österreich war er unter anderem Kommandant der Streitkräftebasis sowie der 1. Jägerbrigade.

EUFOR/ALTHEA ist Nachfolgerin der internationalen Bosnien-Friedenstruppe und soll ein Wiederaufflammen des ethnischen Konflikts in dem früheren Bürgerkriegsland verhindern, etwa auch durch Unterstützung beim Wiederaufbau. Österreich, das auch den internationalen Bosnien-Beauftragten (Valentin Inzko) sowie den EU-Sondervertreter in Sarajevo (Johann Sattler) stellt, ist seit dem Jahr 1996 militärisch in der früheren jugoslawischen Teilrepublik präsent, die von 1878 bis zu deren Zerfall Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie war.