EU-Budget - EU-Kommissar Hahn hält Einigung dieses Jahr für möglich

Budgetkommissar deutet Kompromiss im Rechtsstaatlichkeitsstreit an - Karas: Erpressungsversuchen der "Mini-Trumps" Absage erteilen

EU-Budgetkommissar Johannes Hahn hat sich am Mittwoch trotz des Streites mit Ungarn und Polen um den Rechtsstaatlichkeitsmechanismus hinsichtlich des nächsten EU-Budget zuversichtlich gezeigt, dass nach EU-Tradition "im letzten Moment" eine Einigung erzielt werden kann. Hahn deutete bei einer Konferenz des Forschungsnetzwerks EconPol zwar einen Kompromiss, aber keine Änderungen an der bisher beschlossenen Vereinbarung zwischen EU-Ländern und EU-Parlament an.

Willkür werde durch ein objektives Verfahren bei der Beurteilung von möglichen Verstößen ausgeschlossen. Warschau und Budapest haben ihr Veto gegen den 1,8 Billionen Euro schweren EU-Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 und den damit verknüpften Corona-Wiederaufbauplan eingelegt, um ihren Protest gegen die Verknüpfung der Vergabe von EU-Mitteln an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit zu demonstrieren. Am Donnerstag wird der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki seinen Amtskollegen Viktor Orban in Budapest besuchen, um die Verhandlungspositionen zu koordinieren.

Der EU-Abgeordnete Othmar Karas sagte am Mittwoch in einem Online-Pressegespräch vor Journalisten, die "Mini-Trumps" in Polen und Ungarn dürften die Investitionen nicht verhindern. Der Rat der EU-Mitgliedsstaaten müsse "Erpressungsversuchen" eine klare Absage erteilen. Dies klinge fordernd, sei aber "einfach" - man müsse nur umsetzen, was bereits beschlossen sei.

Laut EU-Kommissar Hahn könnte bei der Plenartagung des EU-Parlaments in der Woche vom 14. Dezember der Wiederaufbauplan angenommen werden und somit im Jänner in Kraft treten. Wenn die EU-Länder die neuen Eigenmittel für die EU rasch ratifizierten, könnte die Aufnahme der Gelder für den Aufbaufonds auf dem Kapitalmarkt Ende des zweiten Quartals 2021 beginnen. Mit den EU-Geldern sollten nicht nur Lücken gestopft oder nationale Mittel ersetzt werden. Ziel sei es, Investitionen zu schaffen, so Hahn. Es sei für einige EU-Länder eine "riesige Herausforderung", die Gelder regelkonform einzusetzen, zeigte er Problembewusstsein.

Karas' Ansicht nach findet zu selten Erwähnung, dass durch das "Herzstück" des Aufbauplanes, die Investitionen in Zukunftsprojekte, zwei Millionen Arbeitsplätze in der EU geschaffen werden sollen. Seit August gäbe es in der EU-Kommission eine eigene Arbeitsgruppe zur Bewertung und Freigabe von Projekten, die die EU-Länder bis spätestens April 2021 einreichen sollen. Sechs EU-Mitglieder haben dies laut dem EU-Vizepräsidenten bereits getan, zehn einen ersten schriftlichen Input eingereicht und elf, einschließlich Österreich, seien dabei, Ideen zu sammeln. "Schluss mit Blockaden, alle in der EU haben auf das Gaspedal zu drücken", mahnte Karas.

EU-Kommissar Hahn rief die EU-Länder ebenfalls dazu auf, tätig zu werden, und bezog sich dabei auf Vergabe von Staatshilfen. Bisher habe die EU-Kommission rund 390 Entscheidungen zur Lockerung der Regeln getroffen, die ein Volumen von drei Billionen Euro freigemacht hätten. Von diesen seien erst 15 Prozent aktiviert werden. "Es geht jetzt um die Implementierung", sagte Hahn.