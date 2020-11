EU-Budget - EU-Länder sollen am Montag ihr prinzipielles OK geben

Ungarn will laut Medienbericht dagegen stimmen - Auch Polen könnte wegen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus Veto einlegen

Am Montag soll das Ringen um das 1,8 Billionen schwere EU-Mehrjahresbudget inklusive Corona-Wiederaufbaufonds ein Ende haben, wenn es nach der deutschen Ratspräsidentschaft geht. Für 14.30 Uhr hat der Ratsvorsitz eine Sitzung der Botschafter der 27 EU-Länder angekündigt, um sich ein prinzipielles OK für die Ergebnisse der Verhandlungen mit dem EU-Parlament zu holen, wie aus Ratskreisen in Brüssel verlautete.

Informationen des ungarischen Wirtschaftsportals portfolio.hu zufolge wird Ungarn bei dem Treffen am Montagnachmittag sowohl gegen den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen als auch gegen die geplanten Eigenmittel für das Budget der EU stimmen. Es war allerdings zunächst unklar, ob in den nächsten Tagen auch ein formelles Veto eingelegt wird.

Während bei der Abstimmung über den von Polen und Ungarn kritisierten Rechtsstaatsmechanismus eine Mehrheit zur Annahme ausreicht, ist für das EU-Budget 2021-2027 und den sogenannten Eigenmittelbeschluss Einstimmigkeit nötig. Budapest und Warschau hätten damit die Möglichkeit, ihr Veto einzulegen. Dieses haben Ungarn und Polen angedroht, weil ihnen die Vereinbarung zur Rechtsstaatlichkeit zu weit geht.

Die Verhandlungsführer des Europäischen Parlaments und der Mitgliedstaaten hatten vergangene Woche im Streit über die Ausstattung des langfristigen EU-Budgets einen Kompromiss erzielt. Sollte am Montag kein Beschluss gelingen, werden wohl die Staats- und Regierungschefs Hand anlegen müssen.

Sie planen für Donnerstag eine Videokonferenz. Im Juli hatten sie in einer viertägigen Marathonsitzung eine historische Budgeteinigung erzielt, der erstmals die Aufnahme von Schulden durch die Europäische Union sowie das Einheben von Steuern vorsieht. Mit diesen Mitteln soll das 750 Milliarden Euro schwere Corona-Wiederaufpaket "Next Generation EU" finanziert werden.

Der letzte Schritt des Zustimmungsprozesses zur Umsetzung des Aufbauplanes ist eine Ratifizierung auf nationaler Ebene. In vielen Ländern müssten dabei die Parlamente zustimmen.