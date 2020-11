EU-Budget - Internationale Pressestimmen zum Veto Polens und Ungarns

"Tages-Anzeiger": Ungarn und Polen könnten das Nachsehen haben - "De Standaard": EU darf ihre Prinzipien nicht verraten - "Le Monde": Polen und Ungarn gefährden die EU

Zeitungen Europas kommentieren am Donnerstag den EU-Streit über Budget und Rechtsstaat:

"Tages-Anzeiger" (Zürich):

"Das Kalkül der Blockierer: Länder wie Italien oder Spanien, die besonders unter den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie leiden, könnten Druck machen, dass der Rechtsstaatsmechanismus nachträglich aufgeweicht wird. Die Erpressung dürfte aber nicht funktionieren. Den Sanktionsmechanismus haben die Nettozahler im Club und das EU-Parlament durchgesetzt. Dort will man nicht mehr länger zuschauen müssen, wie (Ungarns Ministerpräsident Viktor) Orbán und Co. mit EU-Geldern den Rechtsstaat aushöhlen und ungestraft ihre Klientel bedienen.

Wie könnte ein Ausweg aus der Blockade aussehen? Nicht ausgeschlossen, dass Orbán nur für das heimische Publikum blufft und sich am Gipfel mit einer unverbindlichen Zusatzerklärung zum Paket zufriedengibt. Möglich aber auch, dass die anderen 25 Mitgliedsstaaten den Plan B aktivieren und den Corona-Fonds in einem separaten internationalen Abkommen außerhalb der EU organisieren müssen. Ungarn sowie Polen hätten dann das Nachsehen und nicht mehr viele Freunde in der EU."

"De Standaard" (Brüssel):

"Es kommt gar nicht in Frage, die Koppelung des europäischen Wiederaufbaufonds an die Respektierung des Rechtsstaates aufzuheben oder abzuschwächen. Andernfalls würde die Europäische Union die Prinzipien verraten, auf denen sie beruht. Das darf nicht geschehen.

Wenn die Konsequenz dann darin besteht, dass Mitgliedsstaaten sich weniger eng mit der EU verbunden fühlen oder die Mitgliedschaft gar ablehnen, dann ist das eben so. In einem Club, der seine Prinzipien für wichtig hält, ist es Aufgabe der Gründer, standfest zu bleiben und zu verhindern, dass einzelne Mitglieder es mit den Regeln nicht so genau nehmen. Lieber eine kleinere EU, die für etwas einsteht, als eine große, die ihre Grundsätze verleugnet."

"Le Monde" (Paris):

"Wie weit werden Polen und Ungarn in ihrer Rebellion gegen die Europäische Union gehen? Sie setzen ihre Drohungen um, das EU-Finanzpaket zu blockieren, sollte es an das Rechtsstaatlichkeitsprinzip geknüpft sein. (...) Dadurch gefährden sie die Wirtschaft der 25 anderen EU-Mitgliedsstaaten. (...)

(Das neue EU-Budget) ist ein historischer Kraftakt der 27 (Mitgliedsstaaten) während der Pandemie. Er soll es ermöglichen, solidarisch aus dieser Krise herauszukommen. Dass (Ungarn und Polen) ihn wegen ihrer Dickköpfigkeit und aus (innenpolitischen Gründen) zum Scheitern bringen können, zeugt von Unsinn und ideologischer Blindheit."

"Sme" (Bratislava):

"Dass ein Rechtsstaatsmechanismus, der die Sünder treffen soll, aber erst nach deren Zustimmung gelten kann, auf deren Ablehnung stoßen wird, war zu erwarten. Und sie drohen auch noch damit, das ganze gemeinsame Haus anzuzünden, weil ihnen Unrecht geschehe. (...) Darum ist es Zeit, sich nicht mehr für dumm verkaufen zu lassen und ständig zu wiederholen, dass ein Dialog mit Warschau und Budapest notwendig sei. Im Gegenteil sollte klar gezeigt werden, dass die Befürchtung von Warschau und Budapest stimmt, hier gehe es um eine Erpressung.

Die überwältigende Mehrheit der EU-Staaten hält es für legitim, das Rechtsstaatsprinzip mit dem Budget zu verknüpfen (...). Wenn der deutsche EU-Vorsitz wieder alles endlos zu verwässern beginnt, wird das nur bedeuten, dass Warschau und Budapest weiterhin auf dem Thema Demokratie herumtrampeln können. (...) Wenn die beiden meinen, dass ihnen an ihrer eigenen Interpretation der Machtausübung so viel liege, dass sie dafür das Geld für alle blockieren, dann ist das zu akzeptieren. (...) Aber es gilt auch: Wenn es keine gemeinsamen Regeln gibt, dann auch kein gemeinsames Geld."

"Rzeczpospolita" (Warschau):

"In der EU-Politik ist ein Veto die nukleare Option. Wenn jemand mit dem Veto droht, dann - ähnlich wie bei Atomwaffen - nicht deshalb, um es anzuwenden, sondern um weitere Konzessionen zu erlangen. Besonders dann, wenn diejenigen, die die Drohung aussprechen, keinerlei Interesse daran haben, dass ihre Drohung umgesetzt wird. Und genau das ist der Fall bei Polen und Ungarn. Beide Länder haben ein fundamentales Interesse daran, dass das Finanzpaket so schnell wie möglich verabschiedet wird, denn sie zählen zu seinen größten Nutznießern.

Sollte es trotzdem zu dem Veto kommen, dann spricht viel dafür, dass ein Corona-Aufbaufonds geschaffen wird, der auf 25 Mitgliedsstaaten beschränkt ist. Aber das ist eine ähnliche Drohung wie das polnische Veto. Niemand hat ein Interesse daran, dass dieses Szenario eintritt. Und es wird sicher mehrere Länder außer Polen und Ungarn geben, die sich einer solchen Lösung widersetzen werden, weil sie Angst haben, damit für die Zukunft einen Präzedenzfall zu schaffen."