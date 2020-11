EU-Budget - Morawiecki: Rechtsstaatlichkeit ist "Propaganda-Knüppel"

Polens Premier kritisiert Ungleichbehandlung

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat das Veto seines Landes gegen das EU-Budgetpaket verteidigt. "Die Rechtsstaatlichkeit und Rechtsstaatsverstöße sind in der EU zum Propaganda-Knüppel geworden, eine solche Einstellung weisen wir zurück", sagte Morawiecki am Mittwoch im Parlament in Warschau. Polen sei nicht in eine EU eingetreten, in der eine "europäische Oligarchie" die Schwächeren bestrafe. "Eine solche EU hat auch keine Zukunft vor sich."

Polen und Ungarn hatten am Montag aus Protest gegen eine neue Regel zur Kürzung von EU-Geldern bei bestimmten Rechtsstaatsverstößen einen entscheidenden Budgetbeschluss blockiert. Deshalb hängt das gesamte Haushaltspaket vorerst fest, das eigentlich zum 1. Jänner in Kraft treten soll. Dabei geht es um knapp 1,1 Billionen Euro für den neuen siebenjährigen EU-Finanzrahmen sowie 750 Milliarden Euro an Hilfen gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise.

Morawiecki warnte, dies sei ein Wendepunkt in der Geschichte der EU. "Entscheidungen, die auf willkürlichen Anordnungen basieren, können leicht zu ihrem Zerfall führen." Polen fordere, dass die EU alle Mitglieder gleich behandle und nicht ein Bund sei, in dem es "Gleiche und Gleichere" gebe. Wenn die Partner Polens nicht verständen, dass sich sein Land nicht auf ungleiche Behandlung einlasse, werde man das Veto anwenden.