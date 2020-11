EU-Budget - Orbán: George Soros korrumpiert Brüsseler Bürokraten

"Polen und Ungarn werden bedroht" - US-Financier "korruptester Mensch der Weltpolitik"

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat der EU-Führung in Brüssel vorgeworfen, sich vom US-Financier George Soros korrumpieren zu lassen. Der liberale Milliardär ungarisch-jüdischer Herkunft "bezahlt viele Politiker. Er korrumpiert die Brüsseler Bürokraten, die Ungarn erpressen und bedrohen", so Orbán am Freitag im staatlichen Sender Kossuth Radio. Soros gilt seit Jahren als offizieller "Staatsfeind" der Budapester Regierung.

Der US-Financier sei "der korrupteste Mensch der Weltpolitik", so Orban. Soros habe gar den Brüsseler Bürokraten jüngst in einem Schreiben "Anweisungen" gegeben, was sie zu tun hätten, verwies Orbán auf einen Meinungsartikel, den Soros über das Mediennetzwerk "Project Syndicate" veröffentlicht hatte. Darin hatte dieser die EU-Staaten aufgefordert, das am Montag eingelegte Veto Ungarns und Polens gegen das EU-Budgetpaket zu umgehen, etwa mit einer jährlichen Verlängerung des derzeitigen EU-Budgets. Orban meinte, mit solchen Aufforderungen habe Soros "Ungarn und Polen gedroht".

Soros habe zudem in seinem Artikel auch "Lügen" über Ungarn verbreitet, warf ihm Orbán weiter vor - so etwa, als er behauptete, dass in manchen kleineren Ortschaften die Wahlen nicht geheim seien. "Es ist unglaublich, dass ein so skrupelloser Mensch, der unser Landsmann ist, solches verbreitet."

Die rechtsnationalen Regierungen in Budapest und Warschau wehren sich mit dem Veto dagegen, dass die Auszahlung von EU-Mitteln von der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit abhängig gemacht wird. Beide Staatsführungen sehen sich seit Jahren wegen ihres Umgangs etwa mit der Justiz und den Medien heftiger Kritik ausgesetzt. Orbán hatte der EU-Führung zudem jüngst vorgeworfen, mit der Koppelung der EU-Mittel an die Rechtsstaatlichkeit Ungarn und Polen zur Aufnahme von illegalen Migranten zwingen zu wollen.