EU-Budget - Orban will Rechtstaatlichkeit später diskutieren

Ungarischer Regierungschef: Auszahlung der Corona-Hilfsgelder ist dringender

Im Streit um das mehrjährige EU-Budget, die Coronahilfen und die Frage der Rechtsstaatlichkeit schlägt Ungarn, das gemeinsam mit Polen eine Einigung bisher blockiert, eine Trennung der Themen vor. Die Debatte über einen Rechtsstaatsmechanismus innerhalb der EU solle verschoben werden, sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán in der aktuellen Ausgabe der "Zeit". So könnten die Hilfen aus dem Corona-Fonds schneller freigegeben werden.

"Die in Not geratenen Länder wollen schnell Geld - geben wir das Geld. Andere Länder wollen neue Rechtsstaatlichkeitsregeln - in Ordnung, diskutieren wir darüber. Die erste Sache müssen wir sofort machen, die zweite Sache ist weniger eilig", meinte Orban in dem Interview. Deutschland, das noch bis Jahresende die EU-Ratspräsidentschaft innehat, müsse die beiden Fragen voneinander trennen. "Meine kleine Handgranate reicht dafür nicht, doch die Deutschen könnten das Krisenmanagement von der Rechtsstaatlichkeitsdiskussion trennen", so der nationalkonservative Regierungschef.

Deutschland trage die Verantwortung für die gegenwärtige Blockade: "So, wie wir das interpretieren, hat der deutsche Vorsitz entschieden, zugunsten der nachträglichen Wünsche des EU-Parlaments von der Entscheidung des EU-Rates im Juli abzuweichen." Er habe deshalb im Rahmen des letzten EU-Videogipfels der Staats- und Regierungschefs zur deutschen Kanzlerin Angela Merkel gesagt: "Worum du mich bittest, Angela, ist Selbstmord", erzählte Orban.

Der ursprünglich auf dem Tisch liegende Vorschlag im Juli sah vor, Kürzungen von EU-Finanzhilfen nur dann zu ermöglichen, wenn Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit "in hinreichend direkter Weise Einfluss" auf die Haushaltsführung und die finanziellen Interessen der Union haben. Das EU-Parlament setzte danach noch durch, dass Strafen zeitlich schneller verhängt werden können und dass bereits gehandelt werden könnte, wenn wegen Brüchen der Rechtsstaatlichkeit ein Missbrauch von EU-Mitteln droht. Gegenüber der "Zeit" bezeichnete Orban dieses Vorgehen als "unschön" und "schleichende Vertragsänderung".

Ungarn und Polen, die seit Jahren immer wieder wegen rechtsstaatlicher Verfehlungen in der EU am Pranger stehen, hatten deshalb vergangene Woche ihre Zustimmung zu dem 1,8 Billionen Euro schweren Finanzpaket aus dem EU-Budget für die kommenden sieben Jahre (2021 bis 2027) und dem Corona-Hilfsfonds verweigert.