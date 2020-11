EU-Budget - Pressestimmen zum Streit um Veto von Polen und Ungarn

"Diena": Unterschiedliche Geschichte, unterschiedliche Werte

Zum Streit mit Polen und Ungarn über den Rechtsstaatsmechanismus im EU-Budget schreiben Zeitungen am Freitag:

"Diena" (Riga):

"Vereinfacht ausgedrückt: Westeuropa und folglich die Strukturen des vereinten Europas werden dominiert von einer linksliberalen (oft auch ultraliberalen) Sicht auf verschiedene Rechte und Freiheiten. Osteuropa hingegen manövriert meistens zwischen traditionell konservativen und klassisch liberalen Vorstellungen hin und her - und diese Unterschiede zeigen sich auch in der gemeinsamen Politik, in den Rechtsnormen und anderen Bereichen.

Einer der Hauptgründe für diese Unterschiede sind unterschiedliche historische Erfahrungen. Die Einhaltung traditioneller Werte und Vorstellungen hat es Osteuropa (einschließlich der baltischen Staaten) ermöglicht, die sowjetische kommunistische Zeit zu überstehen. Entsprechend zögern die Gesellschaften in diesen Ländern mehrheitlich bewusst oder unbewusst, diese Werte aufzugeben. Und das umso mehr, weil bestimmte Erscheinungsformen des linken Ultraliberalismus verdächtig mit dem bereits erlebten sowjetischen Kommunismus verbunden sind."

"Magyar Nemzet" (Budapest):

"Was heute in der Europäischen Union Rechtsstaatlichkeit genannt wird, ist in Wahrheit keine Rechtsstaatlichkeit (rule of law), sondern einerseits ein Regieren auf Basis einer Ideologie, die jeglichen Rest der traditionellen Werte auflösen möchte, andererseits ein kulturelles und wirtschaftliches Umfeld, in dem die Vertreter dieser Ideologie über totalen Einfluss verfügen. Das ist jene linksliberale oder progressiv-liberale Ideologie, die die Europäische Union heute institutionell vertritt und von ihren Mitgliedern einfordert - wobei sie dies scheinheilig als Rechtsstaatlichkeit bezeichnet. Dabei ist von Rechtsstaatlichkeit keine Rede."