EU-Budget - Pressestimmen zum Veto Polens und Ungarns

"SZ": PiS ist vielleicht noch erreichbar - "Rzeczpospolita": Krieg um die Werte, nicht um die Wirtschaft

Den Streit um die Rechtsstaatlichkeit in der EU und Polens und Ungarns Blockade der Corona-Konjunkturhilfen und des EU-Finanzrahmens kommentieren mehrere Zeitungen am Montag:

"Süddeutsche Zeitung" (München):

"Auf der Suche nach einer Einigung mit Brüssel ist die (polnische Regierungspartei) PiS vielleicht noch erreichbar, weil die Öffentlichkeit in Polen widerständiger, die Opposition stärker ist. In Ungarn aber hat Fidesz das Wahlrecht in zehn Jahren so umgebaut und (Ministerpräsident Viktor) Orbáns Leute in so vielen zentralen Stellen untergebracht, dass eine Abwahl der Regierung fast unmöglich scheint. Bis zur Wahl 2022 wird sich das noch verstärken. Die Korruption ist endemisch und nicht an einzelne Verfahren oder Ausschreibungen gebunden. Ein ganzes System profitiert vom Geldfluss aus Brüssel. Das ist in Bulgarien oder Malta nicht anders.

Der Rechtsstaatsmechanismus soll den Verstoß gegen Grundwerte wie die Unabhängigkeit der Justiz ahnden. Aber selbst das würde nicht reichen. Die in den Augen ihrer Gegner allmächtige EU hat versucht, einen Prozess umzudrehen, der weit fortgeschritten ist. Das Veto zeigt auch: Sie kommt wahrscheinlich zu spät."

"Rzeczpospolita" (Warschau):

"Worum geht es dem Chef der nationalkonservativen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, und dem Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki eigentlich bei dieser Konfrontation? Warum beunruhigt die PiS-Politiker die Frage der Rechtsstaatlichkeit, wenn die Regierung formal erklärt, dass sie das Recht einhält? Das häufig verwendete Argument von der Souveränität Polens klingt aus dem Mund der PiS-Politiker ein wenig nach kommunistischen Zeiten.

Die kommunistischen Eliten waren absolut überzeugt, dass es im Interesse des Landes sei, keine Demokratie und keine unabhängige Gerichtsbarkeit zu haben. Denn eine Demokratie hätte sie dabei gestört, ihre Ansichten in der Wirtschaft und der Außenpolitik umzusetzen. Jetzt ist es ähnlich: Es sieht danach aus, dass eine in EU-Regelungen festgeschriebene Rechtsstaatlichkeit die PiS bei der Realisierung ihrer innenpolitischen Ziele stören könnte. Die Akzeptanz einer unabhängigen Gerichtsbarkeit, unabhängiger Medien, und der Gleichberechtigung von Minderheiten könnte die Umsetzung ihrer politischen und weltanschaulichen Visionen behindern oder unmöglich machen. Alles deutet daraufhin, dass wir es mit einem Krieg um die Werte zu tun haben - und nicht um die Wirtschaft."

"Göteborgs-Posten":

"EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte bei ihrem Amtsantritt, die Union einen zu wollen. Die Stimmung zwischen Ost und West sollte besser werden. Die EU sollte Mitbürgern in allen Ländern Vertrauen in die Zukunft geben. Stattdessen hat sich die Uneinigkeit eher erhöht, nicht zuletzt bei den Verhandlungen über den Corona-Fonds. Und der Konflikt handelt nicht nur von Polen und Ungarn. Die Botschaft, dass Schweden zwei bis drei Prozent seines BIP für den Fonds bezahlen soll - knapp 15.000 Kronen (1.470 Euro) pro Einwohner - ist hier zu Hause nicht gerade mit Jubel aufgenommen worden. Unzufriedenheit gibt es auch in anderen reichen Ländern. Leider ist die Stimmung in der EU durchweg mies. Die einzigen, die das freuen kann, sind (Russlands Präsident) Wladimir Putin und (Chinas Staats- und Parteichef) Xi Jinping, die ein destabilisiertes und von Konflikten geprägtes Europa sehen wollen."