EU-Budget - Sassoli begrüßt Einigung als "gutes Ergebnis"

EU-Parlamentspräsident lobt Verhandlungserfolg: 15 Mrd. Euro zusätzlich für EU-Programme wie Erasmus - Rechtsstaatlichkeitsmechanismus "womöglich am wichtigsten"

EU-Parlamentspräsident David Sassoli hat am Mittwoch zu Beginn der Plenarsitzung in Brüssel die Einigung zwischen dem Europaparlament und den EU-Staaten auf den billionenschweren mehrjährigen EU-Finanzrahmen bis 2027 als "gutes Ergebnis" für die EU-Bürger begrüßt. Zudem strich er die Verhandlungserfolge des EU-Parlaments hervor. Es sei gelugen, zusätzliche 15 Milliarden Euro für wichtige EU-Programme zu sichern, sagte Sassoli in Brüssel.

7,4 Mrd. Euro für die Gesundheitsfürsorge, 2,2 Mrd. Euro für Erasmus und 1,5 Mrd. Euro für ein "effektiveres Management von Migration" gehörten dazu. "Außerdem haben wir eine zusätzliche Milliarde Euro für das Flexibilitätsinstrument bereitgestellt, um sicherzustellen, dass wir über einen anpassungsfähigen Haushalt für eine sich verändernde Welt verfügen", so der EU-Parlamentspräsident. In Summe setzte das EU-Parlament also eine Aufstockung um 16 Mrd. Euro durch.

Ein "rechtsverbindlicher Fahrplan für die Einführung neuer Eigenmittel" soll zudem sicherstellen, dass das EU-Budget in Zukunft "effektiver und nachhaltiger finanziert" werde - durch die Einführung einer Abgabe auf nicht-recyceltes Plastik, einer Digitalsteuer und einer Finanztransaktionssteuer. "Womöglich am wichtigsten" ist für Sassoli jedoch, dass die Vergabe von EU-Geldern erstmals daran geknüpft wird, dass die Mitgliedsstaaten die Rechtsstaatlichkeit einhalten. "Wir sind eine Union, die auf den Werten Freiheit, Demokratie und Gleichheit basiert. Wenn Regierungen diese Prinzipien nicht respektieren, sollten sie keinen Zugang zu EU-Geldern haben", so der Italiener.