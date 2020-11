EU-Budget - Schallenberg: EU muss Handlungsfähigkeit beweisen

Außenminister "zuversichtlich, dass man eine Einigung finden wird" - Sanktionen gegen Weißrussland "letztes Mittel"

Die Europäische Union muss in der derzeitigen Krisensituation "Handlungsfähigkeit beweisen". Das betonte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Donnerstag am Rande des per Video abgehaltenen EU-Außenministerrates gegenüber Medien. Dies beziehe sich etwa auch auf den Umgang mit dem Veto Ungarns und Polens gegen das EU-Budgetpaket. Schallenberg zeigte sich "zuversichtlich, dass man eine Einigung finden wird, weil man eine Einigung finden muss".

Schallenberg erinnerte dabei an die langwierigen Verhandlungen über das Corona-Hilfspaket der EU: "Wir waren Teil der 'sparsamen Vier', auch wir haben Kompromisse eingehen müssen, und das erwarten wir auch von allen anderen." Einer möglichen anderweitigen Lösung für den Fall, dass Ungarn und Polen bei dem Veto bleiben - etwa einer jährlichen Verlängerung des derzeitigen EU-Budgets -, wollte er freilich "nicht vorgreifen".

Am Donnerstagabend findet eine Videokonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs über die Situation in der Europäischen Union angesichts der Corona-Pandemie statt. Auch bei diesem Treffen dürfte das Thema des Vetos eine zentrale Rolle spielen.

Bezüglich des Umgangs der Europäischen Union mit Weißrussland (Belarus) stand am Donnerstag die Möglichkeit eines neuen Sanktionspaketes im Raum. Schallenberg betonte allerdings, dass Sanktionen nur "das letzte Mittel und manchmal auch nicht das geeignetste Mittel" darstellten. "Da braucht es auf mehreren Ebenen ein europäisches Engagement", so der Außenminister. In Weißrussland gehen seit der als gefälscht kritisierten Präsidentenwahl im Sommer zahlreiche Menschen gegen das Regime von Staatschef Alexander Lukaschenko auf die Straße.