EU-Budget - Soros: Kompromiss ist der schlechteste aller Welten

"Merkel ist vor Erpressung eingeknickt"

Der liberale US-Financier und Philanthrop George Soros hat sich sehr unzufrieden mit dem Budgetkompromiss des EU-Gipfels gezeigt, mit dem am Donnerstag ein Veto Ungarns und Polens gegen das Budgetpaket abgewendet wurde. "Der Kompromiss, den (Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel) erreicht hat, ist der schlechteste aller möglichen Welten", schrieb Soros in einem Meinungsartikel für das Mediennetzwerk "Project Syndicate".

Ungarn und Polen hatten in den vergangenen Wochen das 1,8 Billionen Euro schwere Budgetpaket für die nächsten sieben Jahre einschließlich 750 Milliarden Euro Corona-Hilfen blockiert, weil sie mit dem vereinbarten Rechtsstaatsmechanismus nicht einverstanden waren. "Es war ein verzweifeltes Hasardspiel von (Viktor) Orbans Seite (ungarischer Ministerpräsident, Anm.), die EU-Finanzen zu torpedieren, indem er gegen das Budget ein Veto einlegt. Aber es war ein Bluff (...). Leider ist Merkel, wie es scheint, vor der Erpressung Ungarns und Polens eingeknickt." Der in Budapest geborene Soros gilt für die rechtsnationale ungarische Regierung Orbans als erklärter "Volksfeind Nr. 1".

Besonders kritisierte Soros die Möglichkeit, dass Länder wie Ungarn oder Polen durch die Anrufung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) die Auswirkungen des EU-Rechtsstaatsmechanismus voraussichtlich auf Jahre aufschieben können. "Dieser Aufschub würde Orbans Partei Fidesz ausreichend Zeit geben, die ungarischen Gesetze und Verfassungsbestimmungen zu ändern, und es Orban erlauben, weiterhin umzudefinieren, was öffentliche Gelder in Ungarn bedeuten", schrieb der Financier.

Dadurch könne der ungarische Premier weiterhin diese öffentlichen Gelder in "private 'Stiftungen' einbringen, die von seinen Spießgesellen kontrolliert werden". "Die wichtigsten Opfer dieses Deals (...) wird das ungarische Volk sein", warnte Soros. Der US-Milliardär veröffentlichte den Text noch vor Erreichung einer endgültigen Vereinbarung in Brüssel, aber bereits in Kenntnis des von der deutschen Ratspräsidentschaft vorgelegten Kompromisses.

