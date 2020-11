EU-Budget - Tschechien steht nicht zu Polen und Ungarn

Petricek: Kompromiss "vollkommen akzeptabel"

Im Streit um das EU-Budget stellt sich Tschechien nicht an die Seite der Regierungen in Ungarn und Polen. Für sein Land sei der vom deutschen EU-Ratsvorsitz vermittelte Haushaltskompromiss "vollkommen akzeptabel", sagte der tschechische Außenminister Tomas Petricek am Mittwoch auf der diesmal virtuell stattfindenden Konferenz Prague European Summit, an der auch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) teilnahm.

Die Situation zeige, dass unter den Mitgliedern der informellen Visegrad-Gruppe (Tschechien, Polen, Ungarn und die Slowakei) nicht immer Übereinstimmung herrschen müsse, so Petricek.

Polen und Ungarn hatten am Montag aus Protest gegen eine neue Regel zur Kürzung von EU-Geldern bei bestimmten Rechtsstaatsverstößen einen entscheidenden Budgetbeschluss blockiert. Bei dem Paket geht es um knapp 1,1 Billionen Euro für den neuen siebenjährigen EU-Finanzrahmen und 750 Milliarden Euro an Corona-Hilfen.

Die Europäische Union sei nicht nur eine reine Interessengemeinschaft, sondern basiere auf Werten und Prinzipien, betonte der Sozialdemokrat.