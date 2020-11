EU-Budget: Ungarns Botschafter erwartet "gute und flexible Lösung"

"Diskussion kann verschoben werden" - Nagy wirft Brüssel "Erpressung" bei Fördermitteln vor

Der ungarische Botschafter in Wien, Andor Nagy, hegt die Hoffnung auf eine Lösung im Streit um das EU-Budget und die daran geknüpfte Rechtsstaatlichkeit. "Die deutsche EU-Präsidentschaft wird Weisheit zeigen und letztendlich eine gute und flexible Lösung aufbringen", schrieb Nagy in einem Gastbeitrag in der "Presse" vom Dienstag.

"Die Diskussion über die Einführung des Rechtsstaatsmechanismus kann nämlich ein paar Monate verschoben werden, und für die Länder, die enorm viel Menschenverluste und wirtschaftliche Schäden erlitten haben, könnte das Geld rasch ausgezahlt werden", argumentierte der Diplomat weiter. Seiner Ansicht nach übt nicht Ungarn, sondern Brüssel "Erpressung bei den Verhandlungen über EU-Fördermittel" aus.

"Unserer Auffassung nach darf der Zugang zu diesen Mitteln nicht an subjektive Bedingungen wie den undefinierten Begriff der Rechtsstaatlichkeit geknüpft werden", schrieb Nagy. "Dazu hätte man die EU-Verträge erst ändern müssen. Leider ist zu befürchten, dass ein weitgehender 'Rechtsstaatsmechanismus' als politische Waffe genutzt würde, um aus Brüssel gegen eine eigenständige Politik in einigen Nationalstaaten der EU vorzugehen, weil sie eine andere Meinung in der Migrationsfrage vertreten."