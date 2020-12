EU-Budgetkompromiss - Amnesty sorgt sich um Rechtsstaatlichkeit

"Verzögerungen beim Rechtsstaatsmechanismus könnte zu weiteren Schäden für Menschenrechte in Ungarn und Polen führen"

Nach dem Kompromiss zur Umsetzung des EU-Rechtsstaatsmechanismus im Budgetstreit zeigt sich die Menschenrechtsorganisation Amnesty International besorgt über die Rechtsstaatlichkeit. "Angesichts der katastrophalen Situation der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn und Polen (...) ist es nur richtig, den Zugang zu EU-Geldern (...) an die Einhaltung der Grundrechte zu binden. Die Verzögerung bei der Umsetzung ist jedoch ein Rückschlag", hieß es in einer Aussendung vom Freitag.

Diese lasse "zu, dass die Behörden die Rechte und Freiheiten der Menschen in Polen und Ungarn weiterhin aushöhlen können. Dies könnte zu weiteren und irreparablen Schäden für die Rechte der Menschen in Polen und Ungarn und für die Integrität der Rechtsstaatlichkeit in der gesamten EU führen", warnte Eva Geddie, Geschäftsführerin des EU-Büros von Amnesty. Die EU und ihre Mitgliedsstaaten müssten "weiterhin alle rechtlichen, finanziellen und politischen Instrumente nutzen - einschließlich Artikel 7 des EU-Vertrags -, um die Menschenrechte zu schützen und die Rechtsstaatlichkeit zu wahren".