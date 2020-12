EU-Budgetstreit - Pressestimmen zum Kompromissvorschlag

"Magyar Nemzet": Ungarn und Polen stehen vor dem Sieg - "Nepszava": Orban hat Merkel eingekocht - "Rzeczpospolita": Orban erteilte Polen eine Lektion

Über die mögliche Einigung im Rechtsstaatsstreit der EU mit Ungarn und Polen schreiben ungarische und polnische Medien am Donnerstag:

"Magyar Nemzet" (Budapest, regierungsnah): "Wenn jetzt die sogenannten 'sparsamen' EU-Länder und die an Orban-Phobie leidenden Linksliberalen keine weiteren Hindernisse in den Weg legen, werden Ungarn und Polen dem neuen Mehrjahreshaushalt und dem Corona-Hilfspaket zustimmen. In diesem Fall werden wir dann befreit ausrufen können: Wir haben gesiegt! (...) All jene, die es auf ein 'finanzielles Aushungern' Viktor Orbans (Ungarns Ministerpräsident, Anm.) abgesehen hatten, für die die nationale Souveränität nicht existiert, die sich an der Seite der abgetakelten Opposition in die innenpolitischen Kämpfe in Ungarn einmischen wollten, regen sich jetzt offensichtlich ein wenig auf. Aber das möge uns unsere gute Laune nicht verderben."

"Nepszava" (Budapest, regierungskritisch): "Orban und die anderen haben (die deutsche Kanzlerin Angela) Merkel eingekocht. Wenn man den Kompromiss, den die deutsche Kanzlerin ausgearbeitet hat, annimmt, bekommt Viktor Orban praktisch freie Hand bis zu den (ungarischen Parlaments-)Wahlen im Jahr 2022."

"444.hu" (Budapest, regierungskritisch): "Aufgrund des Textes haben Ungarn und Polen im Wesentlichen bekommen, was sie wollten. Und das Europäische Parlament hat fast alles verloren, was es Anfang November in die Gesetzesvorlage namens Rechtsstaatsmechanismus hineinverpackt hatte. (...) Es ist aber wieder eine andere Frage, welchen politischen Preis es haben wird, dass die beiden Länder über Wochen den anderen mit einem Veto gegen das Budgetpaket gedroht hatten. In Brüssel hält man es für möglich, dass sich ihre Isolation verstärken wird, und sie in anderen Angelegenheiten und auf anderen Gebieten Nachteile erfahren werden."

"origo.hu" (Budapest, regierungsnah): "Ungarn und Polen haben einen riesigen Sieg eingefahren in der Debatte um das EU-Budget. Die an der Spitze der amtierenden Ratspräsidentschaft stehende deutsche Regierungschefin, Bundeskanzlerin Angela Merkel, hat die Bedingungen von Viktor Orban und Mateusz Morawiecki (Polens Regierungschef, Anm.) angenommen. Dadurch wird die Möglichkeit angewendet, dass man aufgrund obskurer politischer Bedingungen - insbesondere bezüglich der Migration und der Genderfrage - Staaten zu bestrafen versucht."

"Rzeczpospolita" (Warschau, konservativ):

"Es war symbolisch, dass Ungarns Regierungschef Viktor Orban in Warschau verkündete, dass sich ein Kompromiss mit der EU abzeichnet - und nicht Regierungschef Mateusz Morawiecki oder Vize-Regierungschef Jaroslaw Kaczynski. Der Besuch des ungarischen Spitzenpolitikers in Polen hatte mehr zum Ziel als nur internationale Konsultationen. Er sollte das Patt in der (nationalkonservativen polnischen Regierungspartei) PiS im Spiel um das Veto lösen.

Anders als PiS-Chef Kaczynski muss sich Orban in Ungarn weder um seine Partei noch um seine Wähler sorgen. Sagt er 'Veto', dann schlucken das die Wähler und (die Regierungspartei) Fidesz, sagt er 'Kompromiss', dann wird das auch akzeptiert. Seine Position ähnelt mehr der von Wladimir Putin in Russland als der von Kaczynski in Polen. Kaczynski dagegen musste damit rechnen, dass sowohl ein Veto als auch ein Kompromiss innerparteiliche Turbulenzen nach sich zieht. Orban sah aus wie der alte Hase, der die PiS-Politiker besuchte, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Er ist ein abgebrühter Spieler, der weiß, wann man attackiert und wann man sich zurückzieht, weil alles ausgereizt ist."