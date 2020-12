EU-Budgetstreit - Ungarns Außenminister spricht von "Sieg"

Budapest sei für nationale Interessen eingetreten

"Wir haben einen Sieg, einen Erfolg errungen, weil wir für die nationalen Interessen kämpften" betonte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto am Mittwochabend auf seiner Facebook-Seite. Hätte Ungarn nicht gekämpft, dann wäre es am Donnerstag in Brüssel zu einer solchen Entscheidung gekommen, nach der "wir illegale Einwanderer aufnehmen müssten. Würden wir das nicht tun, dann stünden uns keine EU-Gelder zu", kritisierte der Minister.

"Dem sind wir zuvorgekommen." Die Lehre bestünde darin, dass man sich selbst unter den schwierigsten Bedingungen, unter dem größten Druck für die nationalen Interessen einsetzen müsse. "Das haben wir getan, wir haben gesiegt, und das werden wir auch in Zukunft tun", betonte Szijjarto.