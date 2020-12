EU-Diplomat: In Brexit-Saga heißt es bald "hopp oder top"

Verlängerung der Gespräche ins Jahr 2021 lehnt London ab - Ökonom: Harter Brexit würde Briten härter treffen als EU

In den Brexit-Verhandlungen steuern die EU und Großbritannien auf eine baldige Entscheidung zu. "Wir nähern uns schnell dem Punkt, wo es hopp oder top heißt", sagte ein EU-Diplomat am Mittwoch. Trotz intensiver Gespräche in London sei noch immer nicht klar, ob man eine Lösung zu den künftigen Handelsbeziehungen erzielen werde.

In einigen Mitgliedstaaten der EU mache sich angesichts der fortgeschrittenen Zeit "Nervosität breit", zugleich sei die Bereitschaft zu Verhandlungen über das Jahresende hinaus da. Die Regierung in London machte umgehend klar, dass eine Verlängerung der Übergangsphase nach dem Brexit über das Jahresende für sie nicht infrage komme.

Bei drei Knackpunkten liegen beide Seiten laut EU-Chefunterhändler Michel Barnier weiter über Kreuz, wie der Insider berichtete, der anonym bleiben wollte. Diese Streitpunkte sind Fischerei-Rechte sowie Garantien für einen fairen Wettbewerb und die Frage, wie die künftigen Beziehungen reguliert werden sollen. Der Insider hatte an einem Gespräch Barniers mit den EU-Botschaftern der Mitgliedsländer teilgenommen, das hinter verschlossenen Türen geführt wurde. Dabei hätten mehrere Staaten darauf gedrungen, dass Barnier sich nicht unter Zeitdruck auf ein aus EU-Sicht unbefriedigendes Abkommen einlassen dürfe. Stattdessen wäre es laut ihrer Argumentation besser, die Gespräche über das Jahresende hinaus fortzusetzen.

Großbritannien beharrt jedoch darauf, dass ein Vertrag 2020 ausgehandelt werden muss: "Die Übergangsperiode endet am 31. Dezember. Wie das Vereinigte Königreich stets deutlich gemacht hat, wird dieser Termin nicht verschoben", teilte ein Regierungsvertreter mit. Premierminister Boris Johnson hat bereits signalisiert, dass sein Land auch ohne ein Abkommen mit der EU gut leben könne.

Nach dem EU-Austritt ist Großbritannien bis Ende 2020 in einer Übergangsphase, in der noch EU-Regeln gelten. Um die künftigen Beziehungen samt Freihandelsabkommen wird seit Monaten gerungen - bisher ohne Ergebnis, weshalb die Wirtschaft ab 2021 Störungen der Handelsbeziehungen und Zollschranken befürchtet.

BayernLB-Chefvolkswirt Jürgen Michels rechnet damit, dass es "zumindest zu einem rudimentären Handelsabkommen" kommen wird. Dennoch sei nicht auszuschließen, dass die Gespräche scheiterten. In diesem Fall gäbe es aus Sicht des Ökonomen für Großbritannien "substanzielle negative Effekte" mit Blick auf das Wirtschaftswachstum. Für Kontinentaleuropa wären die kurzfristigen Folgeschäden hingegen nicht mehr so ausgeprägt, wie dies bei einem harten Brexit vor zwei oder drei Jahren der Fall gewesen wäre. Viele Unternehmen hätten sich auf einen harten Brexit vorbereitet. Und auch die negativen Effekte "einer Welle an Finanzmarkt-Stress durch einen No-Deal-Brexit" seien deutlich geringer geworden, so der Banken-Ökonom.