EU ebnet Weg für stärkere Unterstützung ausländischer Streitkräfte

Friedensfazilität ist mit fünf Milliarden Euro ausgestattet

Die EU hat den Weg für eine umfangreiche finanzielle Unterstützung von Streitkräften in europäischen und afrikanischen Partnerländern geebnet. Die 27 Mitgliedstaaten einigten sich am Freitag nach Angaben der deutschen EU-Ratspräsidentschaft auf die Einrichtung eines neuen Finanzierungsinstrumentes. Es soll in den kommenden sieben Jahren mit insgesamt fünf Milliarden Euro ausgestattet werden und den Namen Europäische Friedensfazilität tragen.

"Die Friedensfazilität ist eine grundlegende Investition in Frieden und Stabilität, die es der EU und ihren Partnern ermöglichen wird, wirksam und flexibel auf internationale Krisen zu reagieren", kommentierte der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD). Dank des neuen Instruments werde die EU in der Lage sein, einen Beitrag zur Resilienz der Partnerländer in Afrika und in der Nachbarschaft der EU zu leisten.

Nach EU-Angaben soll die neue Friedensfazilität zum Beispiel die Lieferung militärischer Ausrüstung und Infrastruktur ermöglichen. Als Empfängerländer kommen etwa Länder infrage, in denen die EU mit militärischen Ausbildungsmissionen präsent ist. Dazu zählen Mali, Somalia und die Zentralafrikanische Republik.

Zudem soll die Friedensfazilität auch den sogenannten Athena-Mechanismus zur Finanzierung der gemeinsamen Kosten von EU-Militäroperationen ersetzen. Das sind zum Beispiel die Kosten für das Hauptquartier, Personaltransporte und den Schutz der Einsatzkräfte.