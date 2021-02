EU erklärt venezolanische Botschafterin zur unerwünschten Person

Rom für Neuregelung der EU-Milchproduktion Italien unterstützt eine Initiative der deutschen und der französischen Regierung für eine Neuregelung in der EU-Milchproduktion. Dies berichtete der italienische Landwirtschaftsminister Luca Zaia nach einem Treffen mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire in Rom. "Wir haben auch beschlossen, das deutsch-französische Dokument zu unterzeichnen, für das sich bereits 19 Länder ausgesprochen haben", erklärte Zaia nach Medienangaben. Damit werde das Dokument von einer "qualifizierten Mehrheit" in der EU unterstützt.