EU-Europaminister beraten am Dienstag über Kampf gegen Antisemitismus

Auch Vorbereitung des Dezember-Gipfels, Rechtsstaatlichkeit, Erweiterung und EU-Budget Themen

Die EU-Europaminister wollen am Dienstag in einer Videokonferenz über den Kampf gegen den Antisemitismus beraten. Österreich ist durch Ressortchefin Karoline Edtstadler (ÖVP) vertreten. Außerdem ist eine länderspezifische Diskussion zur Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit in Belgien, Bulgarien, Tschechien, Dänemark und Estland vorgesehen.

2018 hatten sich die EU-Innenminister unter österreichischem EU-Vorsitz auf eine gemeinsame Erklärung zur Bekämpfung von Antisemitismus und für einen besseren Schutz jüdischer Gemeinschaften geeinigt. Darin wird den EU-Staaten empfohlen, die Antisemitismus-Definition der International Holocaust Rememberance Alliance (IHRA) anzunehmen, die auch unverhältnismäßige Kritik an Israel als antisemitisch einstuft.

Die Europaminister bereiten außerdem den nächsten regulären EU-Gipfel am 10./11. Dezember vor. Der Gipfel soll eine Bestandsaufnahme über die bis dahin erzielten Fortschritte in der Terrorismusbekämpfung machen, teilte EU-Ratspräsident Charles Michel mit. Bereits am 19. November beraten die EU-Staats- und Regierungschefs wieder in einer Videokonferenz. Diese Sonderaussprache ist der Bekämpfung der Corona-Pandemie gewidmet.

Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft soll bei der Videokonferenz der Europaminister auch zur Vorbereitung der EU-Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien informieren. Auf die Aufnahme der Gespräche hatte sich die EU im März geeinigt. Nunmehr geht es um die Position der EU und die Vorbereitung der internen Verfahren.

Auf der Tagesordnung steht auch die jüngste Einigung zwischen dem Europaparlament und der deutschen EU-Ratspräsidentschaft über den 1074 Milliarden schweren EU-Finanzrahmen von 2021 bis 2027. Ungarn und Polen drohen wegen der vereinbarten Auflagen zur Rechtsstaatlichkeit mit einem Veto.