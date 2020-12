EU-Gerichtshof entscheidet über Arbeitnehmerrechte im EU-Ausland

Polen und Ungarn wollen Änderungen der Entsenderichtlinie für nichtig erklären lassen

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entscheidet am Dienstag (09.00 Uhr) über die Klagen Ungarns und Polens gegen die europäische Entsenderichtlinie. Laut Richtlinie gilt für Arbeitnehmer, die in ein anderes EU-Land entsandt werden, derselbe Schutz - etwa bei Ruhezeiten und Lohn - wie für inländische Beschäftigte. Polen und Ungarn wollen die jüngste Änderung der Richtlinie für nichtig erklären lassen. (Az. C-620/18 und C-626/18)

Diese 2018 von EU-Parlament und Rat beschlossene Änderung soll die Rechte von entsandten Arbeitnehmern stärken. Zentraler Punkt der Reform war das Prinzip, dass EU-Bürger, die vorübergehend in einem anderen EU-Land arbeiten, dort ebenso entlohnt werden müssen wie Einheimische. Entsendungen wurden auf 12 Monate befristet, in Ausnahmefällen auf 18 Monate. Zudem wurde festgelegt, dass Kosten für Reisen, Unterbringung und Verpflegung entsandter Kräfte nicht von deren Lohn abgezogen werden dürfen.

Die EU-Kommission sowie die Mitgliedsstaaten Deutschland, Frankreich, Niederlande und Schweden unterstützen Parlament und Rat im Verfahren.