EU-Gipfel berät über Klimaziel und Türkei-Sanktionen

Blockade des EU-Finanzpakets soll gelöst werden

Die EU-Staats- und Regierungschefs ringen am Donnerstag bei einem EU-Gipfel (13.00 Uhr) in Brüssel um ein neues Klimaziel für 2030. Außerdem beraten Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und seine Kollegen über das angespannte Verhältnis zur Türkei sowie eine gemeinsame Linie im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Ziel ist auch, den Weg für den EU-Finanzrahmen und die Corona-Hilfen nach dem Streit mit Ungarn und Polen freizumachen.

In Hinblick auf den Klimaschutz schlägt die EU-Kommission vor, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Bisher tragen dies jedoch nicht alle 27 EU-Staaten mit. Wegen der umstrittenen Erdgassuche im östlichen Mittelmeer stehen gegen die Türkei neue Sanktionen im Raum. Im Kampf gegen das Coronavirus will sich der Gipfel in Hinblick auf Impfungen, Corona-Tests und grundsätzliche Pandemie-Vorbereitung abstimmen.