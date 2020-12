EU-Gipfel berief Niederländer Elderson ins EZB-Direktorium

Posten des Luxemburgers Mersch wird frei - Lagarde wollte eigentlich mehr Frauen

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben den Niederländer Frank Elderson in das Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) berufen. Er tritt am 15. Dezember in dem sechsköpfigen Gremium die Nachfolge des Luxemburgers Yves Mersch an, dessen achtjährige Amtszeit endet, wie der Rat der Mitgliedstaaten am Donnerstag mitteilte. Der 50-jährige Elderson ist bisher Mitglied des Direktoriums der niederländischen Zentralbank.

EZB-Chefin Christine Lagarde hatte vor einigen Monaten bedauert, dass es in der Zentralbank zu wenig Frauen auf verantwortungsvollen Posten gibt. Im sechsköpfigen EZB-Direktorium bleiben nun wie gehabt mit Lagarde und der Deutschen Isabel Schnabel zwei Frauen.

Deutlich schlechter sieht es im EZB-Rat aus, dem neben den Direktoriumsvertretern die Zentralbankchefs der 19 Euro-Staaten angehören. Auch dort sind Lagarde und Schnabel die einzigen Frauen - bei insgesamt 25 Mitgliedern. "Das ist nicht normal", sagte Lagarde im September dem französischen Magazin "Challenges".