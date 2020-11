EU-Gipfel - Budgetblockade zu Beginn der Videokonferenz kurz abgehakt

Merkel informierte nach Veto Ungarns und Polens - Kurz und Macron äußern sich zu Terrorismus

Die EU-Spitzen - darunter Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) - haben am Donnerstagabend nur kurz über die von Ungarn und Polen verursachte Blockade des EU-Budgets für die Jahre 2021 bis 2027 und des damit verknüpften Corona-Aufbaufonds beraten. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) als Vertreterin der deutschen EU-Ratspräsidentschaft gab zu Beginn einen Überblick über den Stand der Dinge, wie ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel auf Twitter mitteilte.

Zur Budgetblockade durch Polen und Ungarn hätten sich neben Merkel und Michel nur die Regierungschefs von Ungarn (Viktor Orban), Polen (Mateusz Morawiecki) und Slowenien (Janez Jansa) geäußert, hieß es in Ratskreisen. Es sei über das weitere Verfahren gesprochen worden, als nächstes seien die EU-Botschafter am Zug. Ungarn und Polen wehren sich dagegen, dass die Auszahlung von EU-Mitteln künftig an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien geknüpft werden soll.

Kurz darauf hieß es, die Gespräche über das Hauptthema, die Koordinierung im Kampf gegen das Coronavirus, hätten begonnen, man werde nun Schnelltests, Impfungen, die gegenseitige Anerkennung von Tests und die Abstimmung von Maßnahmen diskutieren.

Im weiteren Verlauf des Videogipfels sind Bundeskanzler Kurz und der französische Staatschef Emmanuel Macron auch eingeladen, sich nach den jüngsten islamistischen Anschlägen in Wien und Frankreich zur Terrorismusbekämpfung zu äußern. Kurz will dem Vernehmen nach den EU-Staats- und Regierungschefs für ihre Solidarität danken, sich für ein gemeinsames europäisches Vorgehen gegen den politischen Islam aussprechen und auf die nächsten Schritte im Dezember verweisen. Am 9. Dezember will die EU-Kommission ein Anti-Terror-Paket, darunter mit Maßnahmen gegen terroristische Propaganda im Internet, vorlegen. Am 10./11. Dezember berät ein EU-Gipfel zum Terrorismus.