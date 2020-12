Michel: "Können unsere Volkswirtschaften wieder aufbauen"

Beim EU-Gipfel stimmten nach Angaben von EU-Ratspräsident Charles Michel alle 27 Mitgliedstaaten am Donnerstag in Brüssel für den Kompromissvorschlag. "Jetzt können wir mit der Implementierung beginnen und unsere Volkswirtschaften wieder aufbauen", erklärte Michel am Donnerstagabend.

Europas "richtungsweisendes Konjunkturpaket" werde "unseren grünen und digitalen Übergang vorantreiben", schrieb Michel.