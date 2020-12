EU-Gipfel - FPÖ-Chef Hofer lobt Erfolg für "mutiges Ungarn"

EU-Abgeordnete begrüßen Einigung zu Budget und Rechtsstaatlichkeit

FPÖ-Chef Norbert Hofer zeigt sich über den "Erfolg" Ungarns und Polens beim EU-Budgetstreit erfreut. "Einmal mehr zeigt ein mutiges Ungarn (...) der Europäischen Union ihre Grenzen auf", resümierte er nach dem Kompromiss beim EU-Gipfel am Freitag. Die Zusatzerklärung zum Rechtsstaatsmechanismus "ist ein Erfolg für alle Mitgliedsländer der Europäischen Union – und damit auch für Österreich. Die Willkür der Brüsseler Bürokraten wurde in die Schranken gewiesen."

Die SPÖ-EU-Abgeordnete Bettina Vollath sagte, mit der Gipfeleinigung werde eine langjährige Forderung des EU-Parlaments erfüllt, EU-Gelder an die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit zu knüpfen. Die EU-Abgeordneten stimmen in der kommenden Woche im Zuge der Plenarsitzung final über den EU-Haushalt ab. Den letzten Ausschlag habe wohl die Bereitschaft der restlichen EU-25 gegeben, notfalls ohne Polen und Ungarn einen Corona-Wiederaufbaufonds auf den Weg zu bringen.

Nach Ansicht der NEOS-Europaabgeordneten Claudia Gamon ist die Einigung historisch. Die Europäische Union erhält Mittel in beeindruckender Höhe, um den Wiederaufbau nach der Krise gemeinsam zu schaffen. Das ist ein großer Schritt in Richtung Handlungsfähigkeit. Zudem werden die Mittel nun endlich an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit geknüpft", sagte Gamon laut Aussendung. Die EU habe einen Hebel gegen Regierungen, die Rechte ihrer Bürger missachten, "daran ändert auch der Kompromiss-Zusatz zum Text nichts".