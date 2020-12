EU-Gipfel - Kroatien wird vom slowenischen Premier vertreten

Plenkovic verlängerte Selbstisolation wegen Corona

Kroatien wird beim EU-Gipfel in Brüssel durch den slowenischen Regierungschef Janez Jansa vertreten. Der kroatische Premier Andrej Plenkovic, der vor zehn Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurde, wird an dem Gipfel in Brüssel nicht teilnehmen, weil seine häusliche Selbstisolation wegen eines Hustens um einige Tage verlängert wurde, berichteten kroatische Medien.

Auch Estlands Regierungschef Jüri Ratas wird sich beim EU-Gipfel von seinem lettischen Amtskollegen Krisjanis Karins vertreten lassen. Rats befindet sich nach Kontakt mit einem Corona-Infizierten in vorsorglicher Selbstisolation.