EU-Gipfel - Kurz betont Kampf gegen Terrorismus

Kanzler will "Mix aus nationalen sowie europäischen Maßnahmen" gegen "Foreign Fighters"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat beim EU-Gipfel zu Verteidigungsfragen den Kampf gegen den Terrorismus hervorgehoben. Kurz erinnerte nach Angaben des Bundeskanzleramtes an den Terroranschlag in Wien vom 2. November. "Wir müssen daher gemeinsam in Europa entschlossen die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus sowie die Ideologie dahinter, den politischen Islam, bekämpfen", forderte der Kanzler am Freitag.

"Wir setzen dabei auf einen Mix aus nationalen sowie europäischen Maßnahmen, insbesondere in Bezug auf Foreign Terrorist Fighters", so Kurz weiter. Als neutrales Land sei Österreich besonders die multilaterale Zusammenarbeit mit der UNO und OSZE wichtig sowie mit der NATO im Rahmen der Partnerschaft für den Frieden. "Das gilt vor allem für Friedenssicherungsmissionen und Beobachtermissionen, wie jener der OSZE in der Ostukraine, wo Österreich seinen Beitrag leistet."

Der EU-Gipfel führte auch eine Diskussion zur südlichen Nachbarschaft. Dem Vernehmen nach hat Dänemark dabei auf Rückübernahmen von illegal Einreisenden gepocht.