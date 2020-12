EU-Gipfel - Kurz hält Klimaziel für "großen und wichtigen Schritt"

"Auffassungsunterschiede" bei Atomenergie - EU durch Budgeteinigung "jetzt handlungsfähig"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich zufrieden mit den EU-Gipfelbeschlüssen zu Klimaschutz, EU-Budget, Türkei und Terrorismus gezeigt. "Die Europäische Union ist jetzt handlungsfähig", lobte Kurz am Freitag die Lösung im EU-Budgetstreit. Zum Klimaziel betonte der Kanzler, Österreich habe schon jetzt im Regierungsprogramm ambitioniertere Klimaziele als die EU vorgesehen.

"Ich halte es für einen großen und wichtigen Schritt", sagte Kurz in Hinblick auf die vom EU-Gipfel vereinbarte 55-prozentige CO2-Reduktion bis 2030. Gleichzeitig müsse die EU wichtige Maßnahmen setzen, um die Wettbewerbsfähigkeit in Europa nicht zu gefährden. Eine Abwanderung energieintensiver Industrien, wie der Stahlindustrie, in der viele Menschen beschäftigt seien, wäre "eine vollkommen verfehlte Politik, dies gilt es zu verhindern", so der Bundeskanzler.

Österreich reduziere aktiv Emissionen im Verkehr und durch Gebäudesanierung, sagte Kurz. Viele Maßnahmen seien noch in Planung, um einen Beitrag zur Erreichung des EU-Klimaziels zu leisten. Die EU will bis 2050 klimaneutral werden, die türkis-grüne Regierung hat sich dieses Ziel bereits für 2040 gesetzt.

Der Bundeskanzler räumte "Auffassungsunterschiede" der EU-Staats- und Regierungschef bei der Rolle der Atomenergie ein. Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel habe eine ähnlich harte Linie wie er vertreten, wonach Atomenergie weder nachhaltig noch sicher sei. Es habe auch Debatten zu Überbrückungstechnologien gegeben, wobei Österreich für Erneurbare Energien eintrete.

Wann Verbrennungsmotoren in der EU verboten werden, darüber wollte Kurz nicht spekulieren. Wichtig sei, dass es ständigen technologischen Fortschritt und eine gute Zusammenarbeit zwischen der Politik und der Autoindustrie gebe. Österreich fördere intensiv die Elektromobilität, "wir sind auf einem gutem Weg", sagte er.

Kurz betonte, die vom Gipfel beschlossenen zusätzlichen Sanktionen gegen die Türkei seien "entscheidend", da die Türkei nicht nur massive Völkerrechtsverletzungen, sondern auch massive Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land begehe. Ankara gefährde auch das Sicherheitsgefühl und die Souveränität von EU-Mitgliedstaaten, "das ist nicht akzeptabel".

Der Bundeskanzler dankte auch der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für die Vorschläge der EU-Behörde im Kampf gegen den Terrorismus. Er sei froh, dass die Kommission viele österreichische Vorschläge aufgegriffen habe.