EU-Gipfel- Kurz: Reformen und Rechtsstaatlichkeit Basis für EU-Gelder

Bundeskanzler tritt im Rechtsstaatlichkeitsstreit mit Ungarn und Polen gegen Kompromisse und für Kontrolle ein

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Donnerstag vor dem EU-Videogipfel "Reformen und Rechtsstaatlichkeit" als "Basis" für die Auszahlung von EU-Geld bezeichnet. "Jetzt wird in der EU sehr viel Steuergeld in einem noch nie da gewesenen Ausmaß in Anspruch genommen. Es wird aber nur dann europäisches Geld fließen, wenn Reformen durchgeführt werden und die Rechtsstaatlichkeit eingehalten wird", betonte er seinen Standpunkt im Rechtsstaatlichkeitsstreit mit Ungarn und Polen.

Der Bundeskanzler sprach sich zudem gegen Kompromisse und für eine genaue Kontrolle aus, "wofür das Geld in weiterer Folge ausgegeben wird". Budapest und Warschau blockieren mit ihrem Veto den 1,8 Billionen Euro schweren EU-Corona-Wiederaufbauplan, um gegen Auflagen zur Rechtsstaatlichkeit bei der Vergabe von EU-Mitteln zu protestieren. Formal steht das Thema nicht auf der Tagesordnung des heutigen Videogipfels, das virtuelle Treffen der Europäischen Staats- und Regierungschefs wurde zur Besprechung der Corona-Lage in der EU angesetzt. Die deutsche Ratspräsidentschaft wird jedoch über den Stand der Dinge berichten. Ratskreise erwarten nicht, dass die EU-Spitzen bei dem um 18.00 Uhr beginnenden Austausch eine Lösung des Streits erreichen.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) sprach sich am Donnerstag am Rande des virtuellen Außenrates für Kompromisse aus - jedoch von der anderen Seite. Schallenberg erinnerte dabei an die langwierigen Verhandlungen über das Corona-Hilfspaket der EU: "Wir waren Teil der 'sparsamen Vier', auch wir haben Kompromisse eingehen müssen, und das erwarten wir auch von allen anderen." Einer möglichen anderweitigen Lösung für den Fall, dass Ungarn und Polen bei dem Veto bleiben - etwa einer jährlichen Verlängerung des derzeitigen EU-Budgets -, wollte er freilich "nicht vorgreifen". Generell zeigte er sich "zuversichtlich, dass man eine Einigung finden wird, weil man eine Einigung finden muss".

"Die übrigen 25 EU-Staaten müssen den 1,8 Billionen Euro-Kompromiss unbedingt verteidigen", forderte SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder am Donnerstag in einer Aussendung. Polen und Ungarn riskierten "Milliardeninvestments in europäische Gesundheitssysteme und Arbeitsplätze und gefährden die Zukunft von Millionen BürgerInnen", kritisierte er. Seiner Ansicht nach haben die beiden "Nettoempfängerländer" "zu hoch gepokert", da gerade dort "die Beschäftigten und die marode Wirtschaft die europäischen Corona-Hilfsgelder ebenso dringend wie andere Staaten brauchen".

Ungarns Blockadehaltung hat auch die Diskussion rund um einen möglichen Ausschluss der nationalkonservativen Regierungspartei Fidesz aus der Europäischen Volkspartei (EVP) aufgeheizt. Ministerpräsident Viktor Orbáns Fidesz ist bereits suspendiert, EVP-Präsident Donald Tusk legte nach den jüngsten Ereignissen jedoch einen Ausschluss nahe. "Als Österreichische Volkspartei treten wir klar für die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit ein", hieß es am Dienstag seitens der ÖVP. "Wir sehen es als Aufgabe einer Parteienfamilie, sich ihre Meinungen innerhalb ihrer Gremien zu bilden und alle Kommunikationskanäle zu nützen."

Der ÖVP-EU-Abgeordnete und EU-Vizeparlamentspräsident Othmar Karas hatte sich am Mittwoch hingegen bei einer Fortsetzung der Blockade für einen Ausschluss als "logische Konsequenz" ausgesprochen, die österreichischen Grünen schlossen sich der Forderung am Donnerstag an. "Die Konservativen sind Europas größte und einflussreichste Partei, in den meisten Regierungen vertreten und die größte Fraktion im Europaparlament. Orban sollte dieses Netzwerk und diese Infrastruktur nicht mehr für anti-europäische Politik nutzen können", teilte der Europasprecher der Grünen, Michel Reimon, mit.

FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer äußerte hingegen Verständnis für die ablehnende Haltung Ungarns und Polens und griff den ÖVP-EU-Abgeordneten Karas an. "Othmar Karas benimmt sich wie ein schmalbrüstiger Elefant im Porzellanladen", warf er ihm vor. Karas wolle nicht nur Fidesz aus der EVP, sondern "am liebsten gleich Ungarn aus der Europäischen Union" werfen. "Frei nach dem Motto: Wer nicht nach der Pfeife der EU tanzt, wird eliminiert", so Hofer und bezeichnete diese Einstellung als "demokratiepolitisch bedenklich und für den Vertreter einer staatstragenden Partei skandalös".

Ungarns Regierungschef Orban hatte am Mittwoch das Veto Ungarns gegen das EU-Budget und den Corona-Wiederaufbaufonds mit Verweis auf die Migrationspolitik gerechtfertigt. Brüssel betrachte nur jenes Land als Rechtsstaat, "das Migranten Einlass gewährt", und es gebe nach Annahme der jetzigen Empfehlung "kein Hindernis mehr", jene Länder, die diese ablehnten, mit Budgetmitteln zu erpressen, hieß es in einer Mitteilung. "Diese Befürchtung äußert Ministerpräsident Orban wohl zurecht", ist Hofer überzeugt. Dessen Migrationspolitik sollte "der EU ein Vorbild" sein.