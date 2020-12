EU-Gipfel - Merkel schließt weitere Sanktionen gegen Türkei nicht aus

Macron: Neue Strafmaßnahmen treten in den nächsten Wochen in Kraft

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel schließt nicht grundsätzlich aus, dass der deutsche Rüstungsexportstopp gegen die Türkei ausgeweitet werden könnte. Nach dem EU-Gipfel in Brüssel verwies sie am Freitag aber darauf, dass zunächst ein Bericht des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell zu einer möglichen Ausweitung von EU-Sanktionen abgewartet werden solle. Der Bericht soll bis März vorliegen.

Zudem müsse in der NATO darüber diskutiert werden. "Insofern kann ich jetzt weder zu der Frage von Rüstungsexporten aus der Bundesrepublik etwas sagen, noch was an weitergehenden Überlegungen da sein wird." Die Türkei ist Mitglied der NATO. Dass man sich in diesem Rahmen auf Einschränkungen von Waffenlieferungen einigt, gilt als ausgeschlossen. Die Bundesregierung hatte aber bereits nach dem Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien die Rüstungsexporte in die Türkei auf eigene Faust eingeschränkt. Sie genehmigt keine Lieferungen von Rüstungsgütern mehr, die im Syrien-Krieg eingesetzt werden können.

Die beim EU-Gipfel vereinbarten Sanktionen gegen die Türkei werden nach Angaben von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in den nächsten Wochen in Kraft treten. Es gehe darum, Druck aufzubauen, sagte Macron am Freitag zum Abschluss des zweitägigen Treffens in Brüssel. Beim nächsten regulären Gipfel im März solle die Diskussion fortgesetzt werden. Ergebnis könnten dann Sanktionen gegen ganze Wirtschaftszweige sein.