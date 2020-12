EU-Gipfel - Merkel zufrieden: "Das war ein Riesenstück Arbeit"

Aber nicht alles während der deutschen Ratspräsidentschaft gelungen - Wegen Corona blieb viel liegen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich zufrieden mit der mühsam ausgehandelten Verschärfung des EU-Klimaziels gezeigt. "Dafür hat es sich auch gelohnt, eine Nacht nicht zu schlafen", sagte sie am Freitag nach mehr als 21-stündigen Verhandlungen beim EU-Gipfel in Brüssel. "Ich möchte mir nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn wir ein solches Ergebnis nicht hätten erreichen können."

Die Staats- und Regierungschefs der EU hatten sich am Freitagmorgen darauf verständigt, den Ausstoß von Treibhausgasen um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 zu senken. Bereits am Donnerstag gab es eine Einigung auf den EU-Haushalt für die nächsten sieben Jahre und die milliardenschweren Corona-Hilfen.

Es war der letzte Gipfel unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft. "Wir hatten sozusagen zum Ende uns noch eine Menge aufgehoben für den letzten Rat", sagte Merkel. "Ich bin sehr erleichtert." Ihr sei vor allem ein "Stein vom Herzen gefallen", dass beim Haushalt ein Kompromiss gelungen sei. "Das war ein Riesenstück Arbeit."

Allerdings räumte Merkel auch ein, dass während der deutschen Ratspräsidentschaft nicht alles gelungen sei. Als Beispiel nannte sie den anhaltenden Streit mit der Türkei über Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer. "Wir hatten uns hier etwas mehr vorgenommen, das will ich ganz offen sagen", sagte die deutsche Kanzlerin mit Blick auf das Verhältnis zu Ankara.

Auch andere Vorhaben sind laut Merkel wegen der Corona-Pandemie liegengeblieben. Man habe "vieles von dem, was wir uns vorgenommen haben, nicht erreicht".