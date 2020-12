EU-Gipfel - Morawiecki: Budgetfragen von Rechtsstaatlichkeit trennen

Polens Regierungschef will keine nachgeordneten Regeln - Löfven bewertet Budgetkompromiss positiv, pessimistisch zu Brexit

Polen erwartet nach den Worten von Regierungschef Mateusz Morawiecki vom EU-Gipfel einen Beschluss, der die Frage der Budgetkontrolle und Korruptionsvorbeugung klar vom Thema Rechtsstaatlichkeit trennt. Die Rechtsstaatlichkeit sei durch die Europäischen Verträge geregelt, diese Verträge könnten nicht durch nachgeordnete Regelungen "überschrieben" werden, sagte Morawiecki am Donnerstag vor Beginn des zweitägigen EU-Gipfels in Brüssel.

Polen und Ungarn hatten aus Protest gegen ein neues Verfahren zur Ahndung von Rechtsstaatsverstößen Entscheidungen für die milliardenschweren Corona-Konjunkturhilfen und den nächsten langfristigen Haushalt der EU blockiert. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hat mittlerweile eine Zusatzerklärung ausgehandelt. Diese soll die beiden Länder dazu bewegen, ihr Veto gegen Entscheidungen zum langfristigen EU-Haushalt und zu den milliardenschweren Corona-Hilfen aufzuheben.

Über die Zusatzerklärung soll nun unter anderem festgelegt werden, welche Möglichkeiten Ungarn und Polen haben, sich gegen die Anwendung des Verfahrens zu wehren. Eine davon ist eine Überprüfung durch den EuGH. Dem Kompromiss müssen nun auch noch die anderen 24 EU-Staaten zustimmen. Eine Entscheidung wird bei dem zweitägigen EU-Gipfel erwartet.

Morawiecki sagte weiter, aus polnischer Perspektive sei es wichtig, dass die EU-Kommission nicht die Möglichkeit habe, eine eventuell auf dem Gipfel verabschiedete Zusatzerklärung noch umzuändern. Andernfalls könne Polen der Budgetverabschiedung nicht zustimmen.

Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven bewertete den Kompromiss zum EU-Haushalt mit Polen und Ungarn positiv - er ist beim Thema Brexit allerdings weniger optimistisch. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft habe bei den Verhandlungen im Streit mit Warschau und Budapest gute Arbeit geleistet, sagte Löfven am Donnerstag vor einem EU-Gipfel in Brüssel. Es gebe keine Änderungen am Inhalt, sondern es würden lediglich Dinge erklärt, die erklärt werden müssten.

In Hinblick auf die Verhandlungen über einen Handelspakt zwischen der EU und Großbritannien für die Zeit nach der Übergangsphase zum Jahreswechsel sei er etwas düsterer, sagte Löfven. In den vergangenen Tagen sei kein Fortschritt erreicht worden. Das sei problematisch. "Wir haben immer gesagt, dass wir uns auf das Schlechteste vorbereiten und auf das Beste hoffen. Und nun scheint es schwierig. Es ist eine schwierige Situation." EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der britische Premier Boris Johnson hatten sich am Mittwochabend zu Verhandlungen in Brüssel getroffen, allerdings keinen Durchbruch erzielt.