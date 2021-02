EU-Gipfel zu Corona - Kurz sieht breite Front für "Grünen Pass"

EU-Kommission soll an Vorschlägen zur Umsetzung arbeiten

Der EU-Videogipfel zur Coronakrise ist Donnerstagabend zu Ende gegangen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erklärte laut Aussendung gegenüber der APA, es "gibt eine breite europäische Front der Unterstützung für die Idee eines Grünen Passes", also eines europäischen Zertifikats mit Erleichterungen für Geimpfte, Getestete oder Genesene. Viele Staaten, darunter Italien, Spanien, Griechenland, Kroatien, Bulgarien, Lettland, die Slowakei oder Portugal, hätten dies unterstützt.

Die EU-Kommission soll in den kommenden Wochen an Vorschlägen zur Umsetzung eines solchen "Grünen Passes" arbeiten. "Wir wollen möglichst schnell wieder zurück zur Normalität, unser altes Leben wiederhaben und ein Maximum an Freiheit", sagte Kurz. "Solange es die Pandemie und das Virus gibt, wird das nur gehen, wenn wir auf ein Sicherheitsnetz setzen, entweder durch eine Impfung, eine überstandene Infektion oder einen Test."

Der EU-weite "Grüne Pass" wäre laut Kurz eine digitale Lösung am Handy. "Entweder ist man geimpft, hatte gerade eine Corona-Infektion und ist dadurch immun oder man ist stets frisch getestet, um damit uneingeschränkt leben zu können. Nun geht es um die möglichst rasche Umsetzung des Grünen Passes", so Kurz.